В Великобритании собран миллион подписей под петицией против остановки работы парламента

В Великобритании в среду было собрано боле миллиона подписей под интернет-петицией против прекращения работы парламента перед ожидаемым 31 октября Brexit, сообщает AFP.
Подписи были собраны в течение нескольких часов, их число превысило миллион незадолго до полуночи.
На портале петиций сказано, что "работу парламента нельзя откладывать или распускать парламент, пока запланированный на 31 октября выход Великобритании из ЕС не отложен или не отменен".
Напомним, королева Елизавета II в среду согласилась на просьбу премьер-министра Бориса Джонсона перед Brexit на время остановить работу парламента.
Собрание официальных советников королевы - Тайный совет - сообщил, что работа парламента будет остановлена не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября. Созвать снова парламент планируется в понедельник, 14 октября.
Возущенная оппозиция заявила, что Джонсон попросил остановить работу парламента, осознанно пытаясь затормозить попытки депутатов парламента не допустить Brexit без соглашения.
Петиция была размещена в интернете за день до сообщения Джонсона о том, что он попросил на время остановить работу парламента перед Brexit.