Латвия представила технический доклад о введении рекомендаций Moneyval

Как сообщила агентству LETA Госканцелярия, Латвия подала доклад о введении рекомендаций Moneyval, включающий детальное описание результатов работы ответственных инстанций по улучшению системы предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма.

"С помощью этого доклада мы отправляем четкое послание, что упорядочение финансового сектора было и будет в дальнейшем приоритетом латвийского правительства.

Доклад о выполнении технических рекомендаций показывает, что уже многое сделано. Контроль над латвийским финансовым сектором и сотрудничество ответственных учреждений в предотвращении рисков стали намного эффективнее. Однако мы не планируем останавливаться, потому что понимаем, что нужно оставаться бдительными, следя за развитием различных рисков в международной финансовой системе", - заявил министр финансов Янис Рейрс.

Как указано в поданном докладе, в октябре 2018 года правительство Латвии приняло план действий для выполнения рекомендаций Moneyval, а затем, в феврале 2019 года, последовало принятие амбициозного плана о необходимом "капитальном ремонте" финансового сектора, целью которого стало укрепление системы борьбы с финансовыми преступлениями.

Также был пересмотрен план развития финансового сектора, чтобы устранить недостатки и риски, связанные с предотвращением легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма, а также улучшить международную репутацию латвийского финансового сектора.

В процессе введения рекомендаций Moneyval были произведены существенные улучшения в законодательстве. Одним из самых важных шагов были принятые Сеймом поправки к закону о международных и национальных санкциях Латвийской Республики и связанные с ними правила Кабинета министров, обеспечивающие немедленное и прямое применение санкций Совета безопасности ООН, не дожидаясь их перенятия правовой системой ЕС.

Совместная работа всех ответственных учреждений уже сейчас дала существенные результаты. Например, удельный вес вкладов зарубежных (находящихся за пределами ЕС) клиентов уменьшился до рекордного уровня в 8%, существенно снизив риски легализации полученных преступным путем средств.

В 2018 году Служба финансовой разведки заморозила рекордную сумму полученных преступным путем средств, которая составила 101,5 млн евро, тогда как в 2017 году было заморожено около 45,6 млн евро. В свою очередь на сегодняшний день в 2019 году уже было заморожено 168,3 млн евро.

Кроме того, Латвия заметно улучшила доступность информации о реальных выгодоприобретателях, с ноября 2017 года было ликвидировано более 17 000 предприятий, в том числе фиктивных компаний.

В 2018 году Госполиция передала для уголовного преследования на 15 уголовных процессов о легализации нажитых преступным путем средств больше, чем в 2017 году.

Также в докладе говорится, что в 95% сделок на территории Латвии в качестве валюты используются евро, что также снижает риски легализации полученных преступным путем средств с использованием зарубежных валют.

В ноябре этого года Латвия должна подать следующий доклад о достигнутых показателях эффективности, то есть о практическом применении введенных технических рекомендаций Moneyval.