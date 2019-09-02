Найди себя на фото! День знаний на улицах Риги

В новом учебном году, который начинается сегодня, за парты сядут почти 215 000 школьников, свидетельствуют предварительные данные Министерства образования и науки (МОН).
Хотя точное количество учащихся будет известно только во второй половине сентября, когда МОН получит данные от самоуправлений, в министерстве отметили, что в этом учебном году количество школьников существенно не отличается от прошлогодних показателей. Впервые за школьные парты в этом году сядут около 20 000 первоклассников - это тоже примерно столько же, как в прошлом году.
По сравнению с прошлым учебным годом в этом году в стране сократилось количество учреждений образования. Если в прошлом году в Латвии было 776 общеобразовательных учреждений, то в этом году их меньше - 14 учебных заведений были ликвидированы, а еще несколько десятков в результате реорганизации объединились с другими школами.