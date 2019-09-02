Найди себя на фото! День знаний на улицах Риги

Хотя точное количество учащихся будет известно только во второй половине сентября, когда МОН получит данные от самоуправлений, в министерстве отметили, что в этом учебном году количество школьников существенно не отличается от прошлогодних показателей. Впервые за школьные парты в этом году сядут около 20 000 первоклассников - это тоже примерно столько же, как в прошлом году.