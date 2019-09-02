Судебное заседание длилось более 5 часов: решение по PNB banka будет объявлено 12 сентября

Сегодня судебное заседание длилось более пяти часов. На закрытом заседании суд выслушал аргументы и банка, и FKTK.

Как после заседания суда заявил журналистам представитель FKTK, комиссия по-прежнему считает, что в банке наступила неплатежеспособность.

Он также отметил, что одним из спорных вопросов является то, что PNB banka и комиссия по-разному оценивают стоимость активов банка.

Дело о признании неплатежеспособности PNB banka по иску FKTK суд начал рассматривать на прошлой неделе.

На должность администратора неплатежеспособности PNB banka выдвинут Виго Крастиньш.

Ранее FKTK, реагируя на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) признать PNB bankа финансовым учреждением, которое испытывает или может испытывать финансовые сложности, подготовило иск о начале процесса неплатежеспособности.

"Органы банковского надзора, ЕЦБ и FKTK, несколько раз применяли к PNB banka меры надзора, чтобы обеспечить соответствие его деятельности требованиям, а также давали возможность в установленные сроки принять меры по укреплению капитала, однако банк не смог этого сделать в установленные сроки и в установленных размерах", - заявили в FKTK.

Комиссия напоминает, что активы банка меньше, чем его обязательства, и в такой ситуации в соответствии с законом о кредитных учреждениях FKTK имеет основание обратиться в суд с требованием признать банк неплатежеспособным.