PNB Banka: "У банка нет признаков неплатежеспособности. Доказательства представлены суду"

Также PNB Banka представил суду доказательства того, что у банка нет признаков неплатежеспособности, сообщили в банке.

Напомним, 29 августа Суд Видземского предместья Риги перенес рассмотрение заявления о неплатежеспособности AS PNB Banka, поданного Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), дав возможность банку ознакомиться с предоставленными администратором документами.

"Мы по-прежнему считаем необоснованным заявление, поданное FKTK о признании PNB Banka неплатежеспособным.

Сегодня мы предоставили суду доказательства, демонстрирующие отсутствие у банка признаков неплатежеспособности", - заявила член правления AS PNB Banka Анна Вербицкая.

По ее мнению, в настоящее время FKTK своими заявлениями и действиями нанесла ущерб не только PNB Banka, но и десяткам тысяч пенсионеров и бюджетников, городским и районным администрациям, обслуживающимся в банке.

"Кроме того, удар был нанесен по репутации Латвии в международном инвестиционном сообществе, наши клиенты ведут бизнес в разных уголках планеты.

Лицензия PNB Banka не была отозвана. С 21:00 15 августа FKTK запретила банку предоставлять финансовые услуги.

При этом правление и сотрудники PNB Banka продолжают работать. Мы будем защищать наши права и предоставим необходимую аргументацию в суде", - говорится в заявлении Вербицкой.

22 августа PNB Banka подал иск в Рижский административный районный суд на решение FKTK о приостановлении деятельности банка.

В своем заявлении банк отмечает, что решение FKTK не обосновано. Никакой срочной необходимости вводить запрет на осуществление финансовых операций не было. На данный момент банк находится под прямым надзором Европейского центрального банка (ЕЦБ), поэтому только он может принимать и выполнять решения по надзору, или давать инструкции FKTK.

Решение ЕЦБ, на которое в своем решении ссылается FKTK, не содержит резолюции об ограничении работы PNB Banka, отметили в банке.

В то же время в комиссии сообщили, что FKTK, реагируя на решение ЕЦБ признать PNB bankа финансовым учреждением, которое испытывает или может испытывать финансовые сложности, подготовило иск о начале процесса неплатежеспособности.

"Органы банковского надзора, ЕЦБ и FKTK, несколько раз применяли к PNB banka меры надзора, чтобы обеспечить соответствие его деятельности требованиям, а также давали возможность в установленные сроки принять меры по укреплению капитала, однако банк не смог этого сделать в установленные сроки и в установленных размерах", - заявили в FKTK.

Комиссия напоминает, что активы банка меньше, чем его обязательства, и в такой ситуации в соответствии с законом о кредитных учреждениях FKTK имеет основание обратиться в суд о неплатежеспособности банка.

Работа PNB banka была прекращена в 21 час 15 августа во избежание оттока финансовых средств.