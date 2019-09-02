Компания Tīrīga получила разрешение на обслуживание бытовых отходов в Риге

Как отметил председатель правления компании Гунтар Левицс, получение разрешения - это доказательство того, что Tīrīga имеет право предоставлять услуги в Риге.

Это еще один шаг к полной готовности предоставлять услуги рижанам с 15 сентября.

По его словам, на данный момент самое главное - это заключение договоров, ведь только после этого компания знает, где, когда и как часто забирать мусор.

Tīrīga снова призвала жителей не откладывать заключение договоров.

Как сообщалось ранее, с 15 июля в Риге начато перезаключение договоров домовладельцев и домоуправлений с Tīrīga, которое с 15 сентября будет единственным предприятием по утилизации отходов в столице.

Плата за вызов отходов для всех в Риге будет одинаковой - 17,38 евро за кубометр без НДС.