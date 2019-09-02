Компания Tīrīga получила разрешение на обслуживание бытовых отходов в Риге

Компания по обслуживанию отходов Tīrīga получила от Государственной службы среды разрешение для предоставления услуг по обслуживанию бытовых отходов в Риге, сообщает LETA.
Как отметил председатель правления компании Гунтар Левицс, получение разрешения - это доказательство того, что Tīrīga имеет право предоставлять услуги в Риге.
Это еще один шаг к полной готовности предоставлять услуги рижанам с 15 сентября.
По его словам, на данный момент самое главное - это заключение договоров, ведь только после этого компания знает, где, когда и как часто забирать мусор.
Tīrīga снова призвала жителей не откладывать заключение договоров.
Как сообщалось ранее, с 15 июля в Риге начато перезаключение договоров домовладельцев и домоуправлений с Tīrīga, которое с 15 сентября будет единственным предприятием по утилизации отходов в столице.
Плата за вызов отходов для всех в Риге будет одинаковой - 17,38 евро за кубометр без НДС.
Публичным партнером Tīrīga является принадлежащее самоуправлению Getliņi EKO, которое обеспечивает места для складирования мусора. Частным партнером является ООО CREB Riga, в котором объединились ООО Clean R и ООО Eco Baltia vide.