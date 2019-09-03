Служба разведки: Латвии есть чем гордиться в борьбе с финансовыми преступлениями

"Сделано чрезвычайно много. Мы начали намного лучше понимать свои риски - откуда и куда идут грязные деньги", - сказала Знотиня.

Она добавила, что Служба финансовой разведки в этом году уже заморозила 170 млн евро, что существенно больше, чем в предыдущие годы.

"Мы хотели бы, чтобы по экономическим преступлениям был намного более быстрый результат. Чтобы и общество, и все вовлеченные стороны видели - если кто-то совершает преступление, он быстро оказывается пойман, привлечен к суду и получает заслуженное наказание, которое однозначно является большим, чем его выгода от совершения данного преступления. В этом нет сомнений - к этому нужно стремиться.

Нам нужно делать гораздо больше, чтобы быстрее добиться таких результатов. То, что уголовные процессы сейчас стали намного серьезнее, и мы не ловим, так сказать, маленьких рыбешек, а взялись за больших игроков, это совершенно ясно", - указала Знотиня, добавив, что работа, конечно, не окончена, и реформы необходимо продолжать.

Как сообщалось ранее, в конце августа Латвия подала технический доклад о введении рекомендаций комитета Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval, показав существенные и целенаправленные изменения в финансовом секторе.

В ноябре этого года Латвия должна подать следующий доклад о достигнутых показателях эффективности, то есть о практическом применении введенных технических рекомендаций Moneyval.