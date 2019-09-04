Эксперты из 25 стран проверяют, отмывал ли ABLV Bank деньги для ядерной программы Северной Кореи

Она сказала, что проверка списка кредиторов ABLV Bank идет очень успешно.

"Мы получили все исторические данные и работаем, чтобы, пока не начались реальные выплаты денег, оценить связь имеющихся клиентов с историческими клиентами, историческими сделками, а также проактивно работаем над тем, чтобы уже сейчас задержать денежные суммы, если видим, что их происхождение нелегально. Дополнительно мы очень внимательно оцениваем причастность работников банков или связанных лиц к противоправным действиям", - сказала Знотиня.

Она сообщила, что Служба финансовой разведки констатировала в ABLV Bank оборот нелегальных денег.

"Мы об этих замороженных денежных ресурсах сообщаем полиции. Полиция решает, нужно ли возбуждать уголовный процесс и арестовывать деньги. Если полиция не видит оснований для уголовного процесса, деньги освобождаются.

В основном наши решения признаются правильными, и деньги арестовываются. Далее ведется расследование, и на определенной стадии процесса решается, подлежат ли деньги конфискации", - рассказала Знотиня.

На вопрос, получены ли доказательства высказанных FinCEN подозрений в том, что ABLV Bank участвовал в схемах отмывания денег для помощи ядерной программе Северной Кореи, Знотиня пока детально не ответила, информировав лишь, что создана рабочая группа из представителей 25 стран.

"Единственное, что сейчас могу сказать, что Служба финансовой разведки всегда считала эти подозрения очень серьезными.

В результате проверки мы констатировали, что нам нужен более серьезный механизм для анализа этих процессов. Поэтому мы созвали представителей 25 стран, чтобы создать международную рабочую группу, - сказала она. - ABLV Bank получал или отправлял средства в очень многие юрисдикции.

Чтобы мы поняли, в каком объеме мы можем говорить о возможных нелегальных действиях, нам нужны и международные инструменты".