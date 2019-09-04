Совет по конкуренции о возможном строительном картеле: "Еще не поздно признаться"

"И сейчас нарушители, у которых вчера побывал СК или пока не побывал, имеют возможности сознаться в нарушении, используя программу терпимости, если минувшая ночь оказалась бессонной в мыслях о том, что будет, если нарушение будет доказано. Это огромные денежные штрафы, это может быть исключение из закупок на год.

Еще не поздно прийти, признаться, получить освобождение или уменьшенный денежный штраф, используя программу терпимости.

То же самое относится к должностным лицам, политикам, которые, вероятно, обеспечивали победу этих претендентов", - сказала Абрама.

Она также напомнила, что СК и KNAB во вторник с очень серьезными подозрениями на запрещенное соглашение в публичных и частных закупках провели инспекции на 10 ведущих строительных предприятиях.

"Есть подозрения, что крупнейшие объекты получены нечестным путем. Возможно, имело место разделение рынка по принципу "это мне, а это тебе"", - сказала Абрама.

Как сообщалось, вечером 3 сентября стало известно, что в KNAB побывал совладелец строительной фирмы Arčers и дорожно-строительной компании Binders Арманд Гарканс.

Также, как сообщило LTV, KNAB побывал в Валмиере и встретилось с председателем Валмиерской думы Янисом Байксом. Представители СК побывали и на предприятиях Merks и Rere grupа.

KNAB начало уголовный процесс 19 сентября 2018 года о взяточничестве в крупном размере, превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. В свою очередь СК проводит расследование о возможных нарушениях закона о конкуренции - картельном соглашении.