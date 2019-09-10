Автопарк класса люкс от Olainfarm: в продаже даже бронированный автомобиль

Напомним, компания продает неиспользуемые автомобили класса люкс стоимостью около 400 000 евро. В предложении различные модели марок BMW, Mercedes и Lexus.

Нынешнее руководство не видит надобности в автомобилях, приобретенных прежним руководством, и продает их публично, чтобы соблюсти максимальную прозрачность.

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"Автомобили были приобретены с октября прошлого года по апрель этого года и, видя фактическую необходимость этих автомобилей, вернее, то, что этой необходимости нет, мы приняли решение их продать. Эти машины использовало высшее руководство - отдельные члены правления и совета.

Автопарк достаточно большой и дорогой, вместе с этим и большие средства, которые были неэффективно использованы для конкретных нужд", - пояснил в передаче председатель правления Лаурис Мациевскис.

Например, стоимость самого дорогого автомобиля BMW X5 с пробегом 13 272 км составляет 87 000 евро, стоимость самого дешевого из продаваемых BMW X1 с пробегом 40 601 км - 24 000 евро.

Отмечается, что в продаже есть и бронированный Mercedes Benz с внушительным оборудованием.

У него бронированное стекло толщиной 8 см, специальная резина с особой бронированной резиной. Есть и внутренняя противопожарная система, которая во время воспламенения включается автоматически и начинает тушение.

Этот бронированный автомобиль 2009 года выпуска был куплен уже подержанным. Стоимость такого нового автомобиля составила бы полмиллиона евро.

Понимая, что для такого автомобиля в Латвии покупателя можно и не найти, есть вероятность реализовать его на авторынке Германии.

Прежний председатель совета Olainfarm Павел Ребенок на вопрос LNT о распродаже люксовых автомобилей был суров:

"Это черный PR, который нынешнее руководство распространяет о предыдущем".

"Никакой речи о люксовых автомобилях вообще не идет. Во время нашего правления фактически были куплены одна или две машины. И то, что касается действий нынешнего руководства, лучше бы занимались производством, а не автопарками. Если правление и совет занимаются вопросам автопарка, то у компании действительно дела идут очень плохо", - отметил Ребенок.

Он подтвердил покупку бронированного автомобиля, отметив, что была такая необходимость.

"Принимая во внимание, что нескольким членам совета высказывались угрозы, соответственно было принято такое решение. Это была подержанная машина, и ее стоимость была ниже рыночной. Это было хорошее, выгодное предложение. Служба безопасности Olainfarm приняла решение, что этот автомобиль необходим", - подытожил он.

В то же время нынешний председатель правления Мациевскис опроверг обвинения в том, что ситуация в компании печальна.

"Ситуация на предприятии абсолютно стабильная. Никакие распри на уровне руководства и акционеров не влияют на хозяйственную деятельность предприятия", - подчеркнул Мациевскис.

О тех, кто клевещет на компанию, будет сообщено в соответствующие инстанции, добавил он.