Глава KNAB: дело о строительном картеле связано с крупнейшими закупками последнего времени

Он подтвердил, что в рамках уголовного процесса и начатого Советом по конкуренции расследования будет обязательно установлен размер ущерба, причиненного запрещенными соглашениями. Влияние, возможно, измеряется несколькими миллионами евро, но пока расчеты не проводились.

Страуме сообщил, что все шесть человек, имеющих в рамках уголовного процесса право на защиту, получили статус лица, против которого начат уголовный процесс, но никто из них не является подозреваемым.

Он также подтвердил, что экс-президент Раймонд Вейонис имеет в уголовном процессе статус свидетеля. По словам Страуме, в рамках любого уголовного процесса KNAB опрашивает множество людей, и не нужно воспринимать каждый вызов в бюро как нечто грандиозное.

Страуме не стал называть предполагаемые сроки окончания расследования. "Нужно понимать, что это у нас не единственное дело, а ресурсы бюро не неисчерпаемы", - сказал он.

KNAB начало уголовный процесс 19 сентября 2018 года о взяточничестве в крупном размере, превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. В свою очередь СК проводит расследование о возможных нарушениях закона о конкуренции - картельном соглашении.

Имеющиеся в распоряжении бюро факты свидетельствуют о возможном подкупе и получении взяток за согласование цен претендентов при закупках, а также о подкупе должностных лиц с целью реализации интересов предпринимателей по другим вопросам, не связанным с закупками.