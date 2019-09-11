Ср, 11.09.2019
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Трагическая авария в Латгале: погиб 28-летний водитель, пострадал пассажир

Авария. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во вторник, 10 сентября, в Латгале произошла автоавария, в результате которой погиб один человек, сообщает Госполиция.

Как в социальных сетях рассказали очевидцы, трагическая авария произошла на автодороге Краслава-Салнава. 

По словам представителя Госполиции Ксении Беловой, водитель 1991 года рождения выбрал небезопасную скорость движения и его автомобиль Mercedes Benz на повороте съехал с дороги. В несчастном случае также пострадал пассажир 1966 года рождения, он был доставлен в больницу. 

В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, в том числе в авариях пострадали еще 15 человек.

На дорогах Латвии задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также оформлено 178 протоколов за превышение разрешенной скорости.

В целом за прошедшие сутки за различные нарушения правил дорожного движения оформлен 531 протокол.

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