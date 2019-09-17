Поставщик овощей Jelgavas augļi: возбудителя кишечной инфекции нужно искать в Сигулде

Он утверждает, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) остановили работу цеха предприятия из-за грязного края ведра для чистки овощей. Кроме того, по словам Сидорошина, елгавское отделение PVD после проверки разрешило продолжать работу, так как конкретное расхождение - в пределах нормы, однако затем последовали действия от рижских коллег PVD, которые работу цеха все-таки остановили.

Представитель предприятия утверждает, что все работники, трудящиеся на производстве, прошли соответствующие медицинские проверки, соблюдают гигиену и соответственно правилам обрабатывают оборудования, на котором режутся овощи. Компании Baltic Restaurants Latvia, обеспечивающей питание в детсадах Сигулды, овощи поставляются термически необработанными, так как таково было условие поставки.

"Мы работаем со школами и детсадами в Елгаве, Риге, Курземе, и все в порядке. Думаю, причину нужно искать локально, может быть, дети посещали одно кафе".

Несмотря на то, что работа цеха сейчас остановлена, предприятие продолжает поставлять овощи и фрукты учреждениям, а также сетям магазинов.

Напомним, расследуя причины кишечной инфекции в Сигулде, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) приостановила деятельность цеха по переработке овощей в Елгаве.

Из-за серьезных нарушений гигиенических требований приостановлена работа цеха по переработке овощей Jelgavas augļi.

При проведении проверки в производственных помещениях Jelgavas augļi PVD выявила нарушения требований гигиены, нарушения, связанные с прослеживаемостью продукции, а также ненадлежащую температуру хранения расфасованных овощей - вместо необходимых +6 градусов они хранились при температуре +13 градусов.

PVD взяла в цехе смывы с поверхностей и образцы свежих овощей для лабораторного исследования. Начато дело об административном правонарушении.

"Мы остановили работу цеха по переработке овощей в Елгаве, который поставлял предприятию Baltic Restaurants Latvia, в том числе в Сигулду, нарезанные овощи, потому что на данном предприятии были серьезные нарушения гигиены", - сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении генеральный директор PVD Марис Балодис.

На вопрос, можно ли это предприятие связать со случаями заболевания кишечной инфекцией в Сигулде, Балодис ответил отрицательно, так как еще не получены результаты анализа образцов.

Он сообщил, что результаты анализов, взятых в Сигулде в пятницу, 13 сентября, ожидаются сегодня, а результаты анализов, которые были взяты в понедельник, 16 сентября, будут в конце этой недели.

В медицинские учреждения с кишечной инфекцией до сих пор обратились 24 жителя Сигулды, у семи из них подтверждена инфекция, вызываемая кишечной палочкой escherichia coli. У четырех детей инфекция протекает с осложнениями - гемолитико-уремическим синдромом.