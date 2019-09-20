Пьяный 21-летний гражданин Казахстана устроил дрифт в Старой Риге

Прохожие сообщили стражам порядка, что машину видели "дрифтующей" на улице Радио. Когда полиция прибыла на место происшествия и попросила у водителя предоставить права, оказалось, что молодой человек, сидевший за рулем - иностранец.

Им оказался 21-летний гражданин Казахстана. Несмотря на то, что парень не сопротивлялся полиции, стражам порядка показалось, что он может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

На вопрос об употреблении алкоголя иностранец ответил, что он не пил, однако проверка показала в его выдохе 2,4 промилле алкоголя. Казах пытался отговориться, что выпил всего два пива.