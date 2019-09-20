Пьяный 21-летний гражданин Казахстана устроил дрифт в Старой Риге

В Старой Риге незадолго до часа ночи полицейскому патрулю на бульваре Аспазияс несколько прохожих сообщили об автоводителе, которые "гоняет" на автомобиле по улицам Старого Города, сообщает Degpunktā.
Прохожие сообщили стражам порядка, что машину видели "дрифтующей" на улице Радио. Когда полиция прибыла на место происшествия и попросила у водителя предоставить права, оказалось, что молодой человек, сидевший за рулем - иностранец.
Им оказался 21-летний гражданин Казахстана. Несмотря на то, что парень не сопротивлялся полиции, стражам порядка показалось, что он может находиться в состоянии алкогольного опьянения.
На вопрос об употреблении алкоголя иностранец ответил, что он не пил, однако проверка показала в его выдохе 2,4 промилле алкоголя. Казах пытался отговориться, что выпил всего два пива.
Как рассказал передаче представитель полиции, иностранцам за такое нарушение полагается суровое наказание. Кроме того, молодой человек своим поведением рискует тем, что в дальнейшем ему будет сложно продлить вид на жительство в Латвии.