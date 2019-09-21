Минэкономики призывает Кабмин не объединять СК и КРОУ

Минэкономики подало в Кабинет министров информационное сообщение о возможностях создания единого учреждения по вопросам конкуренции и регулирования общественных услуг.

Дискуссии об объединении СК и КРОУ начались в годы экономического кризиса, когда с таким предложением выступил тогдашний министр экономики Артис Кампарс ("Единство").

В 2018 году тогдашний министр экономики Арвил Ашераденс ("Единство") также выразил мнение, что объединить учреждения нужно и сделать это должно следующее правительство, в свою очередь нынешний глава Минэкономики Ральф Немиро (KPV LV) считает, что СК и КРОУ не нужно объединять, а необходимо расширить их функции.

В поданном на рассмотрение в правительство сообщении Минэкономики указывает, что министерство в свое время инициировало объединение учреждений главным образом в целях укрепления финансовой независимости СК, который испытывает хронический дефицит ресурсов для полноценного надзора за конкуренцией.

Как указывает Минэкономики, хотя СК и КРОУ выполняют родственные функции, наблюдаются существенные различия в их финансировании.

Например, в 2018 году на зарплаты 50 сотрудников СК было выделено 1 166 453 евро, а на зарплаты 121 сотрудника КРОУ - 4 001 183 евро. Среднемесячная брутто-зарплата сотрудника СК составляла 1944 евро, сотрудника КРОУ - 2755 евро.

Правда, деятельность СК финансируется из средств государственного бюджета, а КРОУ - за счет государственной пошлины за регулирование общественных услуг.

Минэкономики пришло к выводу, что государственная пошлина за регулирование общественных услуг может использоваться только для обеспечения деятельности регулятора, поэтому объединение учреждений по сути не решит проблемы увеличения оплаты труда работников СК.

Для того чтобы повысить зарплаты работников СК и тем самым уменьшить утечку специалистов в частный сектор, в 2021 году СК необходимо дополнительное финансирование в размере 436 217 евро, в 2022 году - 592 865 евро, в 2023 году - 705 559 евро.