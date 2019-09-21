LTV7: "собачьи фермы" делают миллионы на породистых животных

Сколько в Латвии "домашних ферм" - неизвестно. Но судя по объявлениям в интернете бесчисленное множество. Теоретически они должны регистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Но этого не делает никто.

"От домашних питомников, назовем их так, хотя, по сути, это просто заводчики, заявлений мы, конечно, не получаем.Адресов мы не знаем. В связи с этим, и проверок тоже не можем делать," - говорит глава отдела по надзору за ветобъектами PVD Майрита Риекстиня.

По правилам, в год не больше одного помета. Но во многих домашних фермах запущен конвейер, плодят на каждую течку. Также втихаря привозят щенков из Литвы и Беларуси, там покупают дешевле, здесь продают задорого. Но покупателям показывают, как своих.

"Не секрет, много случаев, родословные рисуют, как надо. И мам и пап записывают, каких только хочешь", - предупреждает глава приюта для животныхUlubele Илзе Джонсоне.

Журналисты "Личного дела" отправились на контрольную закупку, позвонив по одному из объявлений. Предлагали двух щенков померанского шпица. Один поменьше и помладше, с документами, стоит 900 евро. Второй побольше и постарше, без документов, но тоже не дешево - 450. Продавцы отказываются заключать договор.

Чип у собак есть, но он не несет никакой информации, продавцы не регистрируют собак на свое имя. А на просьбу показать мам щенков, журналистам Русского вещания LTV продемонстрировали собаку другой породы.

Какие деньги крутятся в этом бизнесе — неизвестно. По некоторым оценкам, это миллионы евро.

Профессии "заводчик" нет. Регистрируются под кодом — "другие некласифицированные". Проследить их невозможно, говорят в СГД. Парламентская комиссия еще весной дала задание Министерству земледелия созвать рабочую группу. Но за лето не было ни одной встречи.

"Это делается осознанно. Потому что цены на породистых собак — значительные. Ими торгуют не только здесь, но везут за рубеж и сюда завозят из-за границы. Это один из больших блоков теневой экономики, который сейчас не контролируется и преподносится, как хобби", - говорит защитница животных.