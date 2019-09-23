Коалиция концептуально поддержала полный переход на обучение на госязыке

Сегодня на заседании совета по сотрудничеству коалиции, рассматривая предложение национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) о том, чтобы самоуправления обеспечили в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможности обучаться на латышском языке, все правящие партии договорились, что на всех уровнях образования должен быть осуществлен переход на обучение на латышском языке. Об этом сообщил генеральный секретарь (VL-TB/LNNK) Райвис Зелтитс.
Соответствующий план должно разработать Министерство образования и науки.
Лидер VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс назвал это решение историческим и добавил, что возглавляемая им партия будет и дальше делать все возможное, чтобы переход произошел как можно быстрее. По словам Дзинтарса, пока не известно, когда будут введены изменения.
Ранее представители нацобъединения заявили, что нередко самоуправление рядом с местом жительства может предложить родителям ребенка только место в детском саду, где нет программы на госязыке. Соответственно латышская семья должна либо возить ребенка в сад далеко от дома, либо платить за частный детсад, либо отдать ребенка в сад, где обучение проходит на русском языке.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш несколько часов назад заявил, что поддерживает это предложение VL-TB/LNNK.