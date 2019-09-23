Коалиция концептуально поддержала полный переход на обучение на госязыке

Сегодня на заседании совета по сотрудничеству коалиции, рассматривая предложение национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) о том, чтобы самоуправления обеспечили в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможности обучаться на латышском языке, все правящие партии договорились, что на всех уровнях образования должен быть осуществлен переход на обучение на латышском языке. Об этом сообщил генеральный секретарь (VL-TB/LNNK) Райвис Зелтитс.