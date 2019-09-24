Прекращена закупка по строительству логистического центра Rail Baltica в Саласпилсе

Закупочная комиссия постановила переработать требования конкурсной документации.

На вопрос, что именно планируется изменить в закупочной документации, Воронкова ответила, что будут пересмотрены требования к экспертам.

Сроки объявления новой закупки станут известны в течение одного-двух месяцев.

Конкурс на проектирование Саласпилсского грузового терминала был объявлен в начале августа. Терминал площадью 150 га будет граничить с основной линией магистрали Rail Baltica на протяжении примерно 7 км. На терминале будет организована перевалка контейнерных грузов и соединение железной дороги с портами и аэропортом. Предусмотрен также сервис для автоперевозчиков и складская зона.