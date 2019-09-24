Прекращена закупка по строительству логистического центра Rail Baltica в Саласпилсе
Реализующее в Латвии проект железнодорожной магистрали Rail Baltica Eiropas dzelzceļa līnijas прекратило закупку по строительству логистического центра Rail Baltica в Саласпилсе, так как на конкурс не поступило ни одной заявки, соответствующей его условиям. Об этом сообщила представитель Eiropas dzelzceļa līnijas Рита Воронкова.
Закупочная комиссия постановила переработать требования конкурсной документации.
На вопрос, что именно планируется изменить в закупочной документации, Воронкова ответила, что будут пересмотрены требования к экспертам.
Сроки объявления новой закупки станут известны в течение одного-двух месяцев.
Конкурс на проектирование Саласпилсского грузового терминала был объявлен в начале августа. Терминал площадью 150 га будет граничить с основной линией магистрали Rail Baltica на протяжении примерно 7 км. На терминале будет организована перевалка контейнерных грузов и соединение железной дороги с портами и аэропортом. Предусмотрен также сервис для автоперевозчиков и складская зона.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта (ширина рельсов 1435 мм) от Таллина до Литвы и границы Польши, которая соединит страны Балтии с другими европейскими государствами. Длина новой магистрали составит 870 км, поезда будут по ней следовать со скоростью до 240 км/час.