Введение туристической пошлины в Риге обсуждалось и в предыдущие годы, но только в этом году удалось продвинуться намного дальше, чем просто идея. Чиновники Рижской думы уже разработали обязательные правила, которые предусматривают с 1 января 2021 года взимать у всех мест размещения туристов в пользу самоуправления 1 евро за каждый проведенный туристом в столице день, но не более 10 евро, если турист остается в городе дольше. Пока правила еще не утверждены Рижской думой. Руководитель Рижского бюро по развитию туризма (РБРТ) Гунтарс Гринвалдс в интервью агентству LETA рассказывает, что собранные деньги будут предназначаться для обеспечения деятельности РБРТ, и это будет серьезный вызов - обходиться только тем, что в некотором смысле заработано самими.

- Как у Риги идут дела в сфере туризма?

- Вначале хотел бы отметить, что в Рижских туристических информационных центрах (ТИЦ) значительно увеличилось количество посетителей. В ТИЦ на Ратушной площади - на 20%, на улице Калькю - на 11%.

- С чем это связано?

- В Ригу приезжает все больше туристов, а информация, которую мы предоставляем, достаточно качественная, чтобы и местные жители, и туристы хотели ее получить. Запасы подготовленных печатных материалов в последнее время значительно уменьшились, в следующем квартале придется заказывать дополнительно.

- Это интересная тенденция - количество посетителей ТИЦ растет, хотя, в принципе, всю информацию о Риге люди сами могут найти в интернете.

- В рижских ТИЦ мы продаем билеты на спектакли и концерты, а также на общественный транспорт. Там же мы предлагаем карты города, информацию о культурных мероприятиях. И есть большая часть людей, которым все-таки важен личный контакт, а также это возможность узнать, что посоветуют местные жители - работники ТИЦ - на основе личного опыта. Не только туристы, но и жители других городов Латвии охотно пользуются предлагаемыми ТИЦ возможностями.

- Сколько среди посетителей ТИЦ местных жителей и сколько иностранцев?

- По подсчетам самих сотрудников ТИЦ, 90% составляют иностранцы, а местных жителей около 10%. ТИЦ на Ратушной площади в течение часа в этом году посещают в среднем 50 человек, тогда как в прошлом году - 39,5.

Галерея: Фестиваль Riga Street food в Старой Риге

- Коррупционные скандалы в РБРТ основательно подорвали репутацию бюро. Как они повлияли на сотрудничество с партнерами?

- Естественно, подобные случаи подрывают репутацию - как вовлеченных лиц, так и учреждения в целом. Я работаю здесь уже полгода. Когда я проработал в РБРТ три месяца, сюда прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), были задержаны люди. Сразу после этого нужно было созвать собрание учредителей бюро, чтобы избрать еще одного члена правления, потому что правление РБРТ может принимать решения только на основе подписей по крайней мере двух членов правления. На собрание учредителей некоторые партнеры приехали даже со своими юристами. Это показало, что уровень недоверия достаточно высок.

В настоящее время сотрудничество улучшается и развивается. Ведутся переговоры и на других уровнях. Утвержден план работы РБРТ, в соответствии с которым мы предпринимаем меры, чтобы устранить недостатки, выявленные Государственным контролем. Мы усовершенствовали кадровую политику и процедуры, также улучшаем правовые аспекты заключения договоров и порядок принятия решений правления.

В целом можно сказать, что мы уже устранили 90% выявленных Госконтролем недостатков. Напомню, что Рижская дума ранее постановила, что улучшения в свою работу мы должны внести до 31 октября этого года, а это относительно короткий срок, поэтому лето у нас было довольно напряженным. Но многое сделано, и надеюсь, что в конце концов это резюмируется тем, что мы продолжим выполнять делегированные Рижской думой обязанности по развитию туризма в столице.

- Потеряли ли вы после коррупционного скандала кого-то из важных партнеров?

- Нет. В этом году к нашей партнерской программе присоединились 23 новых партнера, а в целом в ней принимают участие 215 компаний. Из присоединившихся в этом году хотелось бы отметить "Akropole", Центральный гастро-рынок и паромную компанию "Tallink". Добавились также менее крупные партнеры, но мы рады каждому, потому что ассортимент продукции расширяется. Следует отметить, что каждый год мы обновляем договоры с партнерами - есть компании, которые больше не хотят сотрудничать, но на их место приходят новые, поэтому общее число партнеров особо не меняется. Непосредственно скандал на количество партнеров не повлиял.

- БПБК также сообщило, что, согласно имеющейся у него информации, в бюро заключались фиктивные договоры о сотрудничестве и нанимались фиктивные сотрудники. Обнаружили ли вы что-то подобное?

- Мы подписались о неразглашении информации. Нужно разделить эти сферы - что делаем мы и что делает БПБК. Они это расследуют и должны это доказать. Как известно, мы живем в правовом государстве, где существует презумпция невиновности.

Как я уже упоминал, до начала проверки в РБРТ я проработал короткое время и не был информирован о том, для выполнения каких обязанностей были приняты конкретные сотрудники.

Но могу сообщить, что с теми сотрудниками, в отношении которых были подозрения о фиктивной занятости, отношения прекращены. Мы продолжаем работу с чистого листа.

Общее количество сотрудников РБРТ, включая руководителя ТИЦ, составляет 12 человек. В свою очередь в обоих ТИЦ численность сотрудников составляет 6-10 человек в зависимости от сезона. Мы - компактная команда профессионалов, кроме того, каждый человек выполняет несколько задач.

- Вскоре после скандала в Рижской думе прозвучали предложения ликвидировать РБРТ. Слышно ли об этом что-то сейчас?

- РБРТ в своем роде находится в уникальной ситуации. Других фондов, которые выполняли бы столь широкие функции, в Латвии нет. В 2011 году был заключен договор, которым Рижская дума делегировала РБРТ функции, которые мы должны выполнять по поручению города, в том числе сертификацию гидов. Следует отметить, что в настоящее время в Риге 520 сертифицированных гидов. Мы также зарегистрировали 173 краткосрочных поставщика услуг туризма из других государств Европейского союза, в основном Литвы, Эстонии и Германии. Это только одна функция.

В соответствии с договором делегирования мы должны выполнять еще много других функций, например, рекламировать Ригу за рубежом. Если мы этого делать не будем, то кто? У думы нет собственного департамента туризма. Мы хотим доказать, что деньги, которые доходят до нас, эффективно и честно расходуются. Это основа доверия, когда деньги прозрачно и законно используются для намеченных целей. В этом году наш бюджет на рекламу и маркетинг составляет 715 тысяч евро, и для нас важно, какую отдачу соответствующие рекламные мероприятия приносят туристической отрасли. У нас предусмотрены всевозможные рекламные кампании - весенние и осенние, кампании по рекламе туристических продуктов в Литве и Эстонии, в Швеции, Финляндии, России, Германии. Следует отметить, что в настоящее время существенную роль играет и создание контента для социальных сетей. В этом году мы планируем выпустить еще одно видео, которое по теме будет близко к уже известной серии "Insider's guide to Riga!". Говоря о прежних роликах, хотелось бы отметить, что получены очень хорошие отзывы, кроме того, они завоевали несколько наград. У нас планируется еще один новый ролик об одном крупном мероприятии, которое ежегодно проводится в Риге, уже заключен договор о сотрудничестве, но более подробно пока об этом не расскажу. Эти продукты производят очень хорошее впечатление, потому что они очень эмоциональны.

- Прошлый год был годом столетия Латвии, соответственно, благодаря различным мероприятиям количество туристов в стране значительно выросло. Что вы делаете для того, чтобы удержать этот рост?

- Если мы что-то делаем, это означает, что мы верим в то, что это работает. Туристов в Риге и в этом году много, кафе и рестораны в Старом городе на отсутствие посетителей не жалуются. Мероприятия и кампании, которые мы организуем, тоже привлекают людей. Чем больше и громче мы о них будем говорить, тем больше людей будет приезжать сюда.

Спасибо нужно сказать и национальной авиакомпании "airBaltic", которая предлагает очень много прямых маршрутов, поэтому люди могут прилететь в Ригу хотя бы на выходные. Конечно, наша цель - добиться, чтобы люди здесь проводили больше времени и, соответственно, тратили больше денег.

В среднем один турист за день в Риге оставляет 136 евро.

- Это с ночевкой?

- Да. Еще одно направление, которое, по-моему, можно было бы развивать в Риге, - это гастротуризм.

Галерея: Открытие гастро-рынка Centrālais

- Каковы ваши прогнозы о том, сколько туристов в этом году посетят Ригу?

- Данные на текущий момент показывают, что в этом году может быть примерно столько же туристов, сколько в прошлом. Но я буду немного осторожным, высказывая такие прогнозы. Следует принять во внимание, когда в этом году был утвержден государственный бюджет и, соответственно, бюджет самоуправления, а потом только наш бюджет. Плюс расследование БПБК… Одним словом, четыре-пять месяцев мы были не особо активны.

Так что о количестве туристов мы сможем говорить в конце года. Надеемся, что их количество будет по крайней мере на уровне прошлого года. Хотя в наших планах отмечено, что мы в год хотим увеличения количества туристов на 10% и чтобы они оставались в Риге дольше двух дней.

Одновременно о том, что мы идем в правильном направлении, свидетельствует строительство новых гостиниц. Это говорит о том, что потенциал есть.

Также следует отметить деловой туризм, потому что он приносит в бюджет гораздо больше. Если отдыхающие в Риге оставляют в среднем 136 евро в день, то люди в рамках делового туризма оставляю за день 400-1200 евро и даже больше в зависимости от программы. Следовательно, деловой туризм может быть в нашем фокусе в дальнейшем. И фокусироваться на нем можно в так называемые пустые месяцы - в октябре-ноябре, когда туристов приезжает меньше.

- Сколько в процентах из общего числа составляют бизнес-туристы?

- Точных данных нет, но, по нашим расчетам, это может быть 20-25% общего числа. Одновременно следует признать, что мест, которые могли бы принять крупные мероприятия, у нас мало. В одном месте мы можем принять максимум 1000-1200 участников.

Хорошей новостью является то, что в настоящее время на улице Краста развивается бизнес-центр, в котором смогут разместиться до 3000 участников.

Мы много говорим о возможностях развивать деловой туризм в Риге. На данный момент у нас хорошие позиции с точки зрения цен - и в отелях, и в ресторанах, и в конференц-центрах. Мы подписали меморандум о сотрудничестве с этой отраслью и до середины будущего года будем работать над идеями, как ее развивать.

- Что касается развития делового туризма, тут очень важна конкуренция с соседними странами. Насколько я понимаю, у них пока тоже нет больших конференц-центров?

- Да, но при этом Рига, на мой взгляд, в целом является более выраженной метрополией, где намного больше возможностей, чем заняться. Это касается искусства, развлечений и ресторанов, и предложение здесь очень обширное и качественное.

Руководитель Рижского бюро по развитию туризма Гунтарс Гринвалдс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Напомню, что во время учреждения РБРТ Ригу за год посещало около 700 тысяч туристов, а теперь уже 3,5 миллиона. Туризм существенное влияет на экономику столицы и народное хозяйство Латвии в целом.

Думаю, что так будет и в дальнейшем. Следовательно, мы можем говорить о туристической пошлине. Взимаемые деньги будут предусмотрены для деятельности РБРТ. Это очень хорошая инициатива мэра Риги Олега Бурова. По средним расчетам, 3,5 млн евро может составить тот бюджет, на который мы могли бы рассчитывать. Для РБРТ это будет хороший вызов в том смысле, чтобы жить на те деньги, которые мы зарабатываем, а не как сейчас, когда за эту работу, в принципе, платят рижане. Туристы сами будут платить за работу, которую мы для них проделаем.

- С какого года может быть введена пошлина?

- Предполагается, что она будет введена с 1 января 2021 года. Надеюсь, что в тот год в Латвии состоится чемпионат мира по хоккею, а это будет означать приток туристов.

Еще предстоит разработать технический процесс, как это все будет происходить. Планируется, что будет разработана программа, которая будет соединена с системами гостиниц, чтобы им отдельно не приходилось вводить данные о всех туристах.

Следует отметить, что в Европе подобные сборы не новы, существует ряд стран, где это обычная практика, при этом пошлины значительно выше - до 10 евро за день.

- Как вы представляете содержательный туризм в Риге? Ранее член правления бюро Вита Ермоловича говорила, что "в Риге есть чем заняться" - это и Старый город, и деревянная архитектура, и модерн, и ночная жизнь.

- На мой взгляд, человек, приехав в Ригу, должен чувствовать себя как дома. Ему обеспечен гостеприимный прием, он может хорошо выспаться, насладиться хорошей культурной программой, хорошей едой и т.д.

- Но есть ли в Риге ниши с потенциалом в будущем привлечь внимание туристов и, возможно, заменить какую-то уже длительно существующую нишу? Например, ночную жизнь?

- В будущем внимание туризма еще больше могли бы привлечь концерты классической музыки и проекты современного искусства. Потому что они хорошо посещаются.

Ночная жизнь очень актуальна стала в то время, когда в Латвию начали летать лоукостеры. И сейчас время от времени появляются группы любителей ночных развлечений, но их значительно меньше.

Мы должны быть готовы реагировать на имеющиеся туристические предложения. Мы поддерживаем те направления, которые развивают предприятия отрасли. Но сами мы не придумываем новые направления.

Еще следует добавить, что мы должны постараться вывести туристов за пределы Вецриги, потому что здесь концентрация людей летом очень велика. Поэтому очень хорошо, что за пределами центра развиваются различные привлекательные места - Агенскалнс, Кипсала, окрестности улицы Таллинас и др.

- Изменился ли на протяжении лет средний возраст приезжающих в Ригу туристов?

- Более давние исследования показывают, что большинство туристов составляют люди от 18 до 45 лет. Думаю, что похожая ситуация наблюдается и в настоящее время. Осенью чаще приезжают пожилые люди, а летом больше молодых людей, которые проводят здесь отпуск.

- Что бы вы еще сами хотели добавить?

- Хотелось бы еще отметить наши маркетинговые мероприятия. Очень часто мы принимаем блогеров, влогеров, инфлюенсеров, оплачиваем им ночевку, посещение ресторанов, чтобы они написали что-то хорошее про Ригу.

Таких посетителей в этом году было уже около 100 из разных стран и с разных континентов. На мой взгляд, это хороший способ популяризировать Ригу как пункт назначения. В связи с этим следует отметить, что в этом году в Риге состоится мероприятие "Women in Travel". В нем примут участие 250-300 блогеров и инфлюенсеров из Европы и США. Думаю, что это мероприятие будет очень хорошо освещено.

- Во сколько вам обходится прием одного блогера?

- В стадии разработки находится прайс-лист. Это зависит от того, сколько у него последователей, публикаций, каков охват аудитории и т.д. Критерии очень разные, и от того, сколько блогер наберет очков, зависит наше решение. Одним мы оплачиваем только проживание, другим и питание. В некотором смысле, чем влиятельнее блогер, тем больше он может получить. Это канал информации 21-го века, через который можно передать свое послание.

- Блогеры из каких стран чаще всего интересуются Ригой?