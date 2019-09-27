Пт, 27.09.2019
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В 2020 году в Латвии может открыться первый Burger King

ФОТО: AP/Scanpix

Концерн Tallink Grupp в эксклюзивном порядке приобрел франшизу глобальной сети предприятий быстрого питания Burger King в странах Балтии. Первые рестораны сети в Таллине предполагается открыть уже этой зимой, а первые рестораны в Латвии и Литве - в первой половине 2020 года.

Как сообщила пресс-служба судового концерна, открытие и последующее руководство ресторанами в Эстонии, Латвии и Литве создаст в балтийских странах почти 800 новых рабочих мест. Срок договора франшизы на каждый открытый ресторан составит 20 лет.

"Уже в 2016 году Tallink совершил исторический прорыв, открыв ресторан Burger King на борту скоростного судна Star. Теперь мы совершаем очередной исторический шаг, предлагая жителям Эстонии, Латвии и Литвы знаменитый бургер Whopper, а также весь популярный набор продукции Burger King", - сообщил председатель правления Tallink Grup Пааво Ныгене.

Прибретение франшизы не скажется на способности предприятия выполнять взятые на него кредитные и инвестиционные обязательства.

Для управления ресторанами Burger King концерн Tallink Grupp учредил дочернее предприятие OU Tallink Fast Food. Предприятие полностью принадлежит концерну, его создание никак не скажется на консолидированных экономических результатах Tallink Grupр.

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