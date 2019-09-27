В 2020 году в Латвии может открыться первый Burger King

Концерн Tallink Grupp в эксклюзивном порядке приобрел франшизу глобальной сети предприятий быстрого питания Burger King в странах Балтии. Первые рестораны сети в Таллине предполагается открыть уже этой зимой, а первые рестораны в Латвии и Литве - в первой половине 2020 года.