Суд вынес приговор полицейской из США, по ошибке убившей своего соседа

Стало известно наказание для полицейской из США Эмбер Гайгер, застрелившей 26-летнего афроамериканца Джина Ботама в августе прошлого года. Как сообщает BBC, Гайгер приговорили к десяти годам тюремного заключения.
Напомним, когда женщина пришла домой после продолжительной смены, она увидела в квартире незнакомого мужчину. Приняв его за грабителя, она его застрелила.
Как выяснилось, Гайгер перепутала этаж и вместо своей квартиры случайно зашла в квартиру соседа.
Прокуратура требовала лишение свободы сроком на 28 лет, однако присяжные склонились к более короткому тюремному заключению.
Это дело вызвало сильнейший ажиотаж в США, в том числе и потому, что Гайгер белая, а ее жертва - чернокожий.
Согласно показаниям женщины, она застрелила Джина Ботама, так как была уверена, что она попала в свою квартиру, а в ней грабитель. На момент смерти жертве было 26 лет.
Полицейская перепутала этажи и попала в квартиру, расположенную этажом выше.
"Она знает, что допустила трагическую ошибку, но это не преднамеренно", - высказался адвокат осужденной, охарактеризовав все произошедшее как "человеческую ошибку" и "самозащиту".
На последнем заседании суда были и члены семьи убитого.
"Как мы могли потерять Джина, такого славного парня? Он жил честной жизнью. Он любил Господа. Он любил всех людей", - рассказал отец погибшего Бертрам.
"Если ты действительно сожалеешь, я от своего имени могу заявить, что прощаю тебя", - обращаясь к Гайгер, сказал брат жертвы Брандт. Он с разрешения суда обнял Гайгер.
Как рассказала обвиняемая, двери квартиры не были заперты. Она и правда думала, что это ее квартира.
Прокуратура утверждала, что Гайгер вломилась в квартиру Ботама и выстрелила в него, пока он, сидя на диване, ел мороженое.
Адвокаты Гайгер отметили, что внимание женщины отвлекла переписка интимного характера с другим полицейским, а также то, что она вернулась домой после 14-часовой смены. В таком состоянии она "совершила череду ужасных ошибок".