Суд вынес приговор полицейской из США, по ошибке убившей своего соседа

Напомним, когда женщина пришла домой после продолжительной смены, она увидела в квартире незнакомого мужчину. Приняв его за грабителя, она его застрелила.

Как выяснилось, Гайгер перепутала этаж и вместо своей квартиры случайно зашла в квартиру соседа.

Прокуратура требовала лишение свободы сроком на 28 лет, однако присяжные склонились к более короткому тюремному заключению.

Это дело вызвало сильнейший ажиотаж в США, в том числе и потому, что Гайгер белая, а ее жертва - чернокожий.

Согласно показаниям женщины, она застрелила Джина Ботама, так как была уверена, что она попала в свою квартиру, а в ней грабитель. На момент смерти жертве было 26 лет.

Полицейская перепутала этажи и попала в квартиру, расположенную этажом выше.

"Она знает, что допустила трагическую ошибку, но это не преднамеренно", - высказался адвокат осужденной, охарактеризовав все произошедшее как "человеческую ошибку" и "самозащиту".

На последнем заседании суда были и члены семьи убитого.

"Как мы могли потерять Джина, такого славного парня? Он жил честной жизнью. Он любил Господа. Он любил всех людей", - рассказал отец погибшего Бертрам.

ФОТО: AP/Scanpix

"Если ты действительно сожалеешь, я от своего имени могу заявить, что прощаю тебя", - обращаясь к Гайгер, сказал брат жертвы Брандт. Он с разрешения суда обнял Гайгер.

Как рассказала обвиняемая, двери квартиры не были заперты. Она и правда думала, что это ее квартира.

Прокуратура утверждала, что Гайгер вломилась в квартиру Ботама и выстрелила в него, пока он, сидя на диване, ел мороженое.