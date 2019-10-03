Сын Байдена, Вейонис и PrivatBank: что всплыло из отчетов Rosemont Seneca

В скандале, который привел к процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, замешаны деньги, перечисленные украинской нефтегазовой компанией Burisma Holdings фирме сына вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена - Rosemont Seneca через латвийский банк PrivatBank, свидетельствуют слитые в интернет отчеты о счетах Rosemont Seneca, пишет LETA.
В свою очередь экс-президент Латвии Раймонд Вейонис в прошлом году посетил форум в Монако, организованный соратником свергнутого президента Украины Виктора Януковича, владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским, покинувшим Украину.
Издание The Hill сообщало, что с весны 2014 года по осень 2015 года Rosemont Seneca получала от Burisma Holdings в среднем более чем 166 000 долларов США в месяц.
Слитые в интернет отчеты о счете Rosemont Seneca из банка Morgan Stanley в Нью-Йорке показывают, что денежные переводы компании производились через PrivatBank. За один раз обычно переводилось 83 333,33 доллара.
Хантер Байден был членом надзорного совета Burisma Holdings в то время, когда его отец был вице-президентом США и в правительстве президента Барака Обамы контролировал дипломатические отношения с Украиной.
Хантер, юрист по образованию, согласился стать членом надзорного совета Burisma Holdings в апреле 2014 года, спустя несколько месяцев после Евромайдана, и покинул эту должность спустя пять лет в начале 2019 года.
Личный адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, обвиняя Байденов в возможной коррупции, недавно намекнул в социальной сети Twitter, что Burisma Holdings отмыла 3 миллиона долларов США, переведя эти деньги из Украины в США через Латвию и Кипр.
"Сегодня это отмытый трехмиллионный платеж - классическое доказательство грязных знаний и цели (..). Украина – Латвия – Кипр – США – привычный маршрут для отмывания денег…" - написал твит Джулиани.
Украинские следователи считают, что перечисленные фирме Байдена и еще одному члену надзорного совета Burisma Holdings - экс-президенту Польши Александру Квасьневскому - деньги были получены преступным путем и через это перечисление произошло отмывание денег, пишет российское издание "Новая Газета".
Квасьневскому перечислили один миллион евро, а Rosemont Seneca - 3,4 миллиона долларов.
Генпрокуратура Украины с 2014 года ведет следствие против одного из самых одиозных бизнесменов Украины Сергея Курченко, и один из уголовных эпизодов связан с Злочевским. Курченко в свое время купил у Злочевского Херсонский нефтеперевалочный комплекс, и следователи эти полученные Злочевским деньги, которые он потом платил членам надзорного совета Burisma, считают нажитыми преступным путем.
Курченко свое богатство стремительно увеличил во времена правления Януковича и считался одним из главных держателей "денежного кошелька" режима. С апреля 2015 года Генпрокуратура Украины объявила Курченко в международный розыск, ходят слухи, что сейчас он живет на Рублевке и отвечает за финансовое обеспечение "Донецкой народной республики".
Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля неоднократно призывал провести расследование деятельности Burisma Holdings. Он выразил подозрения, что Байдену удалось добиться прекращения расследования. Эти призывы и стали причиной начатого в Конгрессе США расследования касательно импичмента президента США.
Хоть вероятный конфликт интересов Байденов и вызвал опасения у активистов-антикоррупционеров, нет доказательств того, что бывший вице-президент США или его сын совершали какие-либо незаконные действия.
Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий в интервью радиостанции NV Radio отметил, что Байдены не были объектами какого-либо из расследований прокуратуры.
Однако Холодницкий подтвердил, что в 2017 году, из-за недостатка доказательств, было закрыто расследование в отношении Burisma Holdings, в котором в то время работал Хантер Байден. Спустя год суд в Киеве отменил это решение, но, несмотря на решение суда, дело все еще остановлено и с тех пор никаких следственных действий не проводилось.
Джулиани также утверждает, что Джо Байден, желая защитить своего сына, в 2016 году добился увольнения тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Старший специалист по общественным отношениям Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Даце Янсоне агентству LETA сказала, что комиссия не может раскрывать мероприятия по надзору за конкретными участниками рынка и отдельными сделками, а также не может комментировать обнаруженное.
Янсоне напомнила, что по итогам проверок FKTK в 2015, 2017 и 2019 году PrivatBank назначили санкции за недостатки в работе системы внутреннего контроля, в анализе клиентов и в надзоре за сделками. FKTK во время проверок изучает, как работают системы внутреннего контроля, выполнял ли банк установленные нормативными актами действия, связанные с анализом клиентом и надзором за сделками, и сообщал ли о подозрительных сделках Службе финансовой разведки.
По данным FKTK, в конце 2015 года комиссия назначила PrivatBank штраф в размере 2 016 830 евро и поручила сменить правление банка. Также были назначены индивидуальные штрафы членам правления банка.
В 2017 году FKTK в сотрудничестве с ФБР США обнаружила недостатки и назначила штрафы трем банкам, в том числе PrivatBank в размере 35 575 евро.
В свою очередь в сентябре этого года за недостатки в работе системы внутреннего контроля и вместе с тем за нарушение Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и связанных с ним нормативов банку PrivatBank был назначен штраф в размере 1 019 319 евро.
Агентству LETA на этой неделе не удалось получить комментарий PrivatBank о сделках, к которым причастна Burisma Holdings.
Burisma Holdings – одна из крупнейших газодобывающих компаний в Украине, в 2002 году ее основал предприниматель Злочевский, который считается близким другом и соратником свергнутого президента Украины Януковича. Владельцем Burisma Holdings является кипрская офшорная компания Brociti Investments Limited, принадлежащая Злочевскому.
В 2010 году Злочевский был назначен министром экологии в администрации Януковича, а через четыре года, после Евромайдана был вынужден покинуть страну, когда Генпрокуратура, завела несколько уголовных дел на него и принадлежащие ему компании за неуплату налогов и отмывание средств.
В 2014 году в рамках антикоррупционного расследования власти Великобритании заморозили на счетах Злочевского 23 млн долларов, писала газета Guardian.
Британский журналист и писатель Оливер Булло в книге "Денежная земля" (Money Land) писал, что эти деньги пришли из Латвии и заинтересовали следователей, так как Злочевский до Евромайдана долгое время работал в государственном управлении.
Однако адвокатам Злочевского удалось добиться снятия ареста с денег. Как пишет украинский журнал "Новое время", исследователи коррупции уверены, что в этом ему помогла и благосклонность украинских правоохранительных органов.
Уголовное дело против самого Злочевского завершилось уплатой налогов, которую произвели бухгалтеры его фирмы.
"Новое время" пишет, что бывшему соратнику Януковича Злочевскому удалось не только добиться прекращения уголовного дела против себя, но и развить масштаб бизнеса в Украине, несмотря на то, что все эти годы продолжались различные расследования его деятельности.
В списке самых богатых украинцев, который составляет "Новое время" вместе с компанией Dragon Capital, в 2018 году Злочевский занимал 11-е место. Его активы оценены в 636 миллионов долларов, что в 2,5 раза больше, чем в 2013 году, когда он впервые попал в рейтинг самых богатых людей.
После побега с Украины Злочевский вместе с партнерами основал Форум энергетической безопасности, который каждый год устраивает в Монако и на который приглашает различных должностных лиц и экспертов Западной Европы.
В 2017 году этот форум посетили два депутата, приближенных к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, однако это вызвало скандал в Украине, и с тех пор украинские должностные лица форум больше не посещают.
Вместо них в 2018 году на форуме выступал тогдашний президент Латвии Раймонд Вейонис, отмечает "Новое время".
Агентство LETA уже сообщало, что в июне 2018 года Вейонис выступал на открытии этого форума. Агентству LETA на этой неделе не удалось получить комментарий Вейониса и его советников того времени о том, кто пригласил президента на форум и почему было принято решение участвовать в нем.