Сын Байдена, Вейонис и PrivatBank: что всплыло из отчетов Rosemont Seneca

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий в интервью радиостанции NV Radio отметил, что Байдены не были объектами какого-либо из расследований прокуратуры.

Однако Холодницкий подтвердил, что в 2017 году, из-за недостатка доказательств, было закрыто расследование в отношении Burisma Holdings, в котором в то время работал Хантер Байден. Спустя год суд в Киеве отменил это решение, но, несмотря на решение суда, дело все еще остановлено и с тех пор никаких следственных действий не проводилось.

Джулиани также утверждает, что Джо Байден, желая защитить своего сына, в 2016 году добился увольнения тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Старший специалист по общественным отношениям Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Даце Янсоне агентству LETA сказала, что комиссия не может раскрывать мероприятия по надзору за конкретными участниками рынка и отдельными сделками, а также не может комментировать обнаруженное.

Янсоне напомнила, что по итогам проверок FKTK в 2015, 2017 и 2019 году PrivatBank назначили санкции за недостатки в работе системы внутреннего контроля, в анализе клиентов и в надзоре за сделками. FKTK во время проверок изучает, как работают системы внутреннего контроля, выполнял ли банк установленные нормативными актами действия, связанные с анализом клиентом и надзором за сделками, и сообщал ли о подозрительных сделках Службе финансовой разведки.

По данным FKTK, в конце 2015 года комиссия назначила PrivatBank штраф в размере 2 016 830 евро и поручила сменить правление банка. Также были назначены индивидуальные штрафы членам правления банка.

В 2017 году FKTK в сотрудничестве с ФБР США обнаружила недостатки и назначила штрафы трем банкам, в том числе PrivatBank в размере 35 575 евро.

В свою очередь в сентябре этого года за недостатки в работе системы внутреннего контроля и вместе с тем за нарушение Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и связанных с ним нормативов банку PrivatBank был назначен штраф в размере 1 019 319 евро.