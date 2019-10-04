Смертельный вейпинг: в США умерли уже 18 человек

Как сообщает AFP, должностные лица еще не выяснили причин вспышки заболевания, зафиксированной в июне, и проводят исследование в нескольких направлениях.

"Я считаю, что в продуктах электронных сигарет или вейпинга может быть много плохих вещей, вызывающих различные болезни легких", - заявило репортерам высокое должностное лицо Центра по контролю и предотвращению заболеваний.

В данный момент расследуется 1080 случаев заболевания, общее число которых с прошлой неделе выросло на 275.

В группе из 578 пациентов, опрошенных об употребленных ими веществах, 78% ответили, что употребляли тетрогидроканнабинол (ТГК) с никотиновым продуктами или без них, 37% признались, что употребляли слишком много продуктов ТГК, а 17% сказали, что употребляли только никотиносодержащие продукты.

ТГК - главное психоактивное вещество в марихуане.

Примерно 70% пациентов - мужчины, и 80% из них младше 35 лет.

Электронные сигареты доступны в США с 2006 года. Пока точно неизвестно, началась ли упомянутая вспышка только сейчас, так как отдельные случаи заболевания могли произойти и раньше, но были неправильно диагностированы.