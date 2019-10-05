Сб, 5.10.2019
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В сентябре на военных учениях разыгрывалось вторжение толпы в президентский замок

Ворота президентского замка

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В комплексе зданий Рижского замка и на прилегающей территории в ходе состоявшихся в середине сентября военных учений разыгрывалось вторжение толпы в здание, свидетельствует имеющаяся у агентства LETA информация.

Министерство обороны ранее официально сообщило, что в комплексе зданий замка проводились учения по имитации предотвращения угроз Kodols 2019 в целях проверки и совершенствования навыков военной полиции, обеспечивающей безопасность президента и его резиденции. Учения Kodols 2019 были частью цикла военных учений Национальных вооруженных сил (НВС) Namejs 2019.

Во время учений были использованы учебные боеприпасы и средства имитации боевой обстановки. На этой неделе командующий НВС Леонид Калниньш опубликовал в твиттере фотографию учений, на которой запечатлено, как через ворота Рижского замка пытается прорваться толпа, а сдерживают ее сотрудники военной полиции в спецшлемах и со щитами.

Представитель по связям с прессой Минобороны Сандра Брале подтвердила, что подобный сценарий в ходе учений разыгрывался, но он был лишь одним из элементов учений.

Почему был выбран сценарий вторжения в президентский замок, она не прокомментировала, но отметила, что все учения НВС проводятся в соответствии с современными вызовами безопасности.

Цикл военных учений НВС цикла Namejs 2019 проходит с 12 августа по 6 октября.

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