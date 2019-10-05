В сентябре на военных учениях разыгрывалось вторжение толпы в президентский замок

Министерство обороны ранее официально сообщило, что в комплексе зданий замка проводились учения по имитации предотвращения угроз Kodols 2019 в целях проверки и совершенствования навыков военной полиции, обеспечивающей безопасность президента и его резиденции. Учения Kodols 2019 были частью цикла военных учений Национальных вооруженных сил (НВС) Namejs 2019.

Во время учений были использованы учебные боеприпасы и средства имитации боевой обстановки. На этой неделе командующий НВС Леонид Калниньш опубликовал в твиттере фотографию учений, на которой запечатлено, как через ворота Рижского замка пытается прорваться толпа, а сдерживают ее сотрудники военной полиции в спецшлемах и со щитами.

Представитель по связям с прессой Минобороны Сандра Брале подтвердила, что подобный сценарий в ходе учений разыгрывался, но он был лишь одним из элементов учений.

Почему был выбран сценарий вторжения в президентский замок, она не прокомментировала, но отметила, что все учения НВС проводятся в соответствии с современными вызовами безопасности.