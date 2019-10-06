Госпогранохрана получит два новых вертолета

Ранее планировалось, что пограничники получат вертолеты уже в июне и октябре. Представитель ГПО Кристина Петерсоне пояснила, что задержка связана с сертификацией вертолетов в соответствии со стандартами ЕС.

Также правительство 8 октября примет решение о выделении из средств на непредвиденные расходы 329 435 евро для содержания имеющихся вертолетов и капитального ремонта двигателей.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в распоряжении ГПО имеются четыре вертолета - два произведены 12 лет назад, еще два - соответственно 39 лет и 45 лет назад.

Как сообщалось ранее, в соответствии с заключенным в декабре 2017 года с итальянской компанией Leonardo S.p.a. договором ГПО обновит вертолетный парк, заменив два вертолета Agusta Bell 206B производства 1974 и 1980 гг. двумя одномоторными вертолетами легкого класса AW 119 Kx.

Стоимость вертолетов составит почти 12,5 млн евро.

Договор предусматривает также обучение пилотов и инженерно-технического персонала и поставку оснащения.