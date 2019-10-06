Вс, 6.10.2019
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Госпогранохрана получит два новых вертолета

Вертолет Национальных вооруженных сил. Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) в ноябре получит два новых вертолета, в свою очередь правительство на следующей неделе примет решение о выделении 329 000 евро на ремонт имеющихся летательных аппаратов, сообщили агентству LETA в ГПО.

Ранее планировалось, что пограничники получат вертолеты уже в июне и октябре. Представитель ГПО Кристина Петерсоне пояснила, что задержка связана с сертификацией вертолетов в соответствии со стандартами ЕС.

Также правительство 8 октября примет решение о выделении из средств на непредвиденные расходы 329 435 евро для содержания имеющихся вертолетов и капитального ремонта двигателей.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в распоряжении ГПО имеются четыре вертолета - два произведены 12 лет назад, еще два - соответственно 39 лет и 45 лет назад.

Как сообщалось ранее, в соответствии с заключенным в декабре 2017 года с итальянской компанией Leonardo S.p.a. договором ГПО обновит вертолетный парк, заменив два вертолета Agusta Bell 206B производства 1974 и 1980 гг. двумя одномоторными вертолетами легкого класса AW 119 Kx.

Стоимость вертолетов составит почти 12,5 млн евро.

Договор предусматривает также обучение пилотов и инженерно-технического персонала и поставку оснащения.

Новые вертолеты будут сертифицированы для полетов в любое время суток. Их оснащение позволит использовать вертолеты в поисково-спасательных операциях, транспортировке персонала, тушении пожаров и эвакуации пострадавших.

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