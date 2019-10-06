"Юрас перле" - 50! Первое варьете в СССР соберется в Риге, чтобы вспомнить всё

10 октября в Crystal Club (ул. Лачплеша, 52) в Риге состоится праздничный вечер, посвященный 50-летию "Юрас перле", на котором соберутся те, кто имеет к этому самое непосредственное отношение, чтобы развеять все мифы о культовом месте времен Советского Союза, куда стремились попасть все, и вспомнить лучшие годы своей жизни.

В первую очередь это, конечно, основатель, художественный руководитель, режиссер и постановщик программы варьете Марк Гурман,

который в прошлом году отметил свое 80-летие, давшая зеленый свет этому небывалому по тем временам проекту и всячески его поддерживавшая начальник управления торговли Юрмалы Марина Затока, бывшие солисты, музыканты, бармены, которые разлетелись по всему миру.

Режиссер Эдгар Пунцулис к столь знаменательному дню снял документальный фильм, в который вошли редкие архивные материалы и интервью с теми из "легендарной команды пионеров жанра", кого удалось найти. Комментирует кадры Эдмунд Кашевский - тоже свидетель событий тех славных лет.

Смотрите видео с фрагментами из примерно часового документального фильма о людях, которые 50 лет назад прославили Юрмалу на весь Советский Союз и не только!

Увидеть полную версию этого фильма, а также встретиться с талантливыми людьми - профессионалами и большими тружениками, которые принесли латвийскому курорту невероятную славу,

узнать правду о том, как это было на самом деле, что называется, из первых уст, а не "для Первого канала", можно будет 10 сентября в 18:00.

В этот вечер всех ждет много сюрпризов!