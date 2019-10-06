Nekā personīga: Ушаков заключил договор на строительство универмага на Центральном рынке

На рынке промышленных товаров площадью более одного гектара только в некоторых построенных в советское время будках торгуют в основном одеждой, бытовыми приборами и вещами для авто. Кирпичные здания пустуют, территория не благоустроена.

Место нахождение рынка промышленных товаров имеет стратегически выгодное положение. В 2013 году был объявлен конкурс на поиск разработчика территории рынка. Подал заявку и выиграл единственный претендент - зарегистрированная в Эстонии компания Promenex OU.

Согласно данным эстонского регистра предприятий, компания была основана лишь за пару месяцев перед подписанием договора с Центральным рынком. Несмотря на то, что фирма была только открыта и у нее не было никакого опыта, представитель акционера Нил Ушаков согласился на сделку.

Изначально договор был подписан на 12 лет. Соглашение подписал эстонец Акис Крахт. Предприятию установили арендную плату в 100 000 евро в год. Арендатор обязался обустроить стоянки и современные торговые места. Если по какой-то причине пришлось бы разорвать договор, Центральный рынок должен был бы возместить Promenex взносы. Вскоре соглашение дополнили еще большим количеством стоянок и торговым центром. Договор продлили - теперь он был заключен на 30 лет. Если построили бы здания, Центральный рынок должен был бы их выкупить.

Директор Управления обеспечения коммерческой деятельности Рижской думы Илзе Спуле-Статкус в интервью журналистам указала, что "в договоре на данный момент имеются пункты, которые не соответствуют интересам общества. Например, предусмотрено, что до окончания срока договора Центральный рынок обязан выкупить построенные здания за рыночную ценность на тот момент. Сколько миллионов это может составить? Несколько миллионов". Она заявила, что не может говорить о точной сумме, поскольку руководство не передало ей точные расчеты.

По словам мэра Риги Олега Бурова, "это абсолютно неудачная история". "Это вообще не выгодно городу. Департамент собственности однозначно все время, пока я им руководил, и сейчас настаивает на том, что этой нормы в договоре быть не должно", - указал градоначальник.

Буров также подчеркнул, что понятия не имеет о том, кто стоит за эстонской компанией.

"Но я понимаю, что за той идеей об интермодальном узле сообщения стоит строительство одного универмага. У меня есть сомнения в том, хорошая ли это идея. Почему руководство решило, что на территории рынка должен быть магазин", - заявил мэр.

В распоряжении Nekā personīga есть информация о том, что Promenex начало переговоры с Maxima Latvija об открытии магазина на рынке промышленных товаров.

На рынке еще до этой весны хозяйствовал Нил Ушаков. Однако он теперь работает в Брюсселе, а на его место пришел Вадим Баранник. Баранник решил разорвать договор, поскольку посчитал соглашение невыгодным для центрального рынка.

Баранник рассказал, что "дать возможность вложения и после обязать самоуправление его оплатить, было бы ни разумно, ни справедливо, ни вызывало бы какой либо интерес".

Выполнение договора было важным для Ушакова. На тот момент Рига была без руководителя, Дайниса Турлайса сместили, а Бурову не хватало поддержки. Ушаков просил Бурова обеспечить продолжение договора на Центральном рынке, взамен обещая голоса "Согласия" на выборах мэра. Но за Бурова проголосовал и Баранник с другими независимыми депутатами.

Передаче известно, что неудовлетворенность о невыполнении обещания Бурову выразил сам Ушаков, который на минувшей неделе заявил об этом во время встречи с мэром в Риге. Буров, правда, это отрицает.

Баранник ждет от руководства Рижского Центрального рынка расчеты суммы, которую рынок потеряет, разорвав договор, и какие контрольные механизмы возможны в случае продолжения договора. Конечное решение он обещает озвучить в конче этого месяца.

Юридический адрес Promenex находится на Центральном рынке. Член правления предприятия Максим Рябчиков связан с компанией Kaufmann Concepts, которой арендован Видземский рынок. Связанные с обхозяйствованием рынка предприятия ведут к бизнесмену и бывшему советнику Ушакова Тейлансу.

Тейланс задекларирован в Монако, где он и проводит большую часть своего времени. На вопросы журналистов об этой ситуации Ушаков не ответил.