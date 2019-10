Riga Fashion Week: объявлен состав участников 31-го сезона из Латвии

Традиционно завершающий день RFW откроет детский показ в этот раз от Aristocrat Kids, Baronessa и Rock and Mouse. С отдельными презентациями и перформансами в программе RFW примут участие Ksenia Danilova hats, Mareunrol's, One Wolf и Sin on the Beach. Пресс-служба RFW рассказывает о новостях и недавних достижениях этих латвийских модельеров.