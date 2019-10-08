Вт, 8.10.2019
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Riga Fashion Week: объявлен состав участников 31-го сезона из Латвии
Какие показы нас ждут?

ФОТО: Пресс-фото

В 31-й сессии Рижской недели моды, которая пройдет с 29 октября по 2 ноября, будут представлены коллекции сезона весна-лето 2020 от лучших латвийских дизайнеров. На большом подиуме RIGA FASHION WEEK свои коллекции покажут Amoralle, Anna Led, Bergs Prive, Katya Katya London, MCouture, Natalija Jansone, Nolo, Noname Atelier и дебютант этого сезона - Selina Keer.

Традиционно завершающий день RFW откроет детский показ в этот раз от Aristocrat Kids, Baronessa и Rock and Mouse. С отдельными презентациями и перформансами в программе RFW примут участие Ksenia Danilova hats, Mareunrol's, One Wolf и Sin on the Beach. Пресс-служба RFW рассказывает о новостях и недавних достижениях этих латвийских модельеров.

ФОТО: пресс-фото

Amoralle продолжает активно завоевывать ближневосточный регион - платье марки украсило обложку летнего номера GRAZIA Middle East (июль-август).

К тому же Amoralle активно работает и в онлайн-среде, сотрудничая с более чем 20 успешными инфлюенсерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии.

ФОТО: пресс-фото

В этом году Anna Led расширила географию магазинов, где представлен бренд, и теперь он доступен в том числе и в Германии и Франции. А пальто и шелковое платье от Anna Led появятся в стайлинге ноябрьского номера VOGUE ITALIA.

ФОТО: пресс-фото

Весенне-летняя коллекция 2020года  от Bergs Prive создана в сотрудничестве с узбекскими ткачами шелка.

Результат этой первой коллаборации отражен в коллекции, которая будет представлена на грядущей RIGA FASHION WEEK.

ФОТО: пресс-фото

Команда Katya Katya London решила сосредоточить весь свой потенциал в свадебной индустрии, поэтому впредь дизайнер будет создавать только свадебные коллекции. На этой Рижской неделе моды бренд представит новую линейку свадебных платьев с интересной и практичной концепцией - Silk by Katya Katya, состоящей из пяти платьев и пяти топов, из которых можно создать 20 разных образов для невесты.

ФОТО: пресс-фото

Совсем скоро MCouture отметит первый год со дня открытия своего фирменного магазина на улице Стрелниеку, 2а.

Этот бутик не только был признан магазином с самой интересной концепцией, но и успел полюбиться многим важным персонам, включая экс-первую леди, г-жу Вейоне. В этом году между двумя Рижскими неделями моды MCouture принял участие в одном из pop-up проектов в Лондоне.

ФОТО: пресс-фото

Бренд Natalija Jansone - один из самых долгих и постоянных участников RFW.

Кроме Риги в этом гожу дизайнер успела представить свою коллекцию в одном из шоурумов Нью-Йорка, на выставке Tranoi в Париже, а также в Милане.

ФОТО: пресс-фото

В этом октябре, аккурат перед RFW, бренд Nolo со своей новой коллекцией сезона весна-лето 2020 примет участие в шоуруме Шанхайской недели моды Shanghai Fashion Week Trunk Show.

Между тем в сентябре в Риге была представлена новая униформа персонала ресторана LIDO, созданная основателем и дизайнером бренда Nolo Викторией Йониене.

Экстравагантный дизайнер NOLO Виктория Йониене создала одежду для сотрудников LIDO >>>

ФОТО: пресс-фото

Noname Atelier примет участие в Рижской Неделе моды во второй раз. Одежда бренда теперь доступна не только в Риге, но и в Вильнюсе, а скоро будет продаваться и в Москве.

ФОТО: пресс-фото

Латвийская марка Selina Keer - дебютант этого сезона. Романтичный минимализм и элегантность - это почерк и ДНК бренда. На большом подиуме RFW в Hanzas Perons Selina Keer представит свою капсульную коллекцию.

ФОТО: пресс-фото

Одежду Aristocrat Kids для своих детей выбирают самые известные люди во всем мире. Например, в этом году певица Beyonce для своей дочери выбрала вечерний наряд от Aristocrat Kids, сделанный на заказ в Латвии для торжественного мероприятия Wearable Art Gala.

Латвийский дизайнер сшила платье для дочери Бейонсе >>>

Команда бренда активно презентует коллекции заграницей: совсем недавно в Минске и на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. В той же Москве Aristocrat Kids был признан "Брендом детской моды Года".

ФОТО: пресс-фото

Еще один новичок этого сезона - марка Baronessa, которую в 2017 году создала дизайнер Марта Берзкална.

На RFW Baronessa представит свою первую коллекцию детской модной одежды.

Детская мода на RFW: драгоценные камни, праздник с собачками и озорная практичность >>>

ФОТО: пресс-фото

Бренд детской одежды Rock and Mouse успешно представил свою коллекцию на Лондонской неделе детской моды в сентябре этого года. В Riga Fashion Week примет участие уже во второй раз. В этой весенне-летней коллекции марка расширяет размерный ряд своих нарядов, которые теперь подойдут детям в возрасте до 10 лет.

ФОТО: пресс-фото

Дизайнер Ксения Данилова, которая была признана «Прорывом Года в области моды 2018», создает эксклюзивные шляпы и впервые примет участие в Рижской неделе моды с отдельной презентацией коллекции шляп Ksenia Danilova hats в интерьерном салоне Imagehouse.

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ФОТО: пресс-фото

Один из самых известных заграницей модных проектов Латвии - дизайнерский дуэт MAREUNROL’S - с 10 октября по 8 декабря представит свою персональную выставку "MAREUNROL'S. Расширенная реальность" (MAREUNROL'S. Altered states of Fashion) в Музее декоративного искусства и дизайна.

На выставке будет представлена ретроспектива коллекций MAREUNROL'S, дополненная видеоматериалами, фотографиями, скульптурными элементами, а также специально созданной аудио инсталляцией. Во время Riga Fashion Week в Музее пройдет творческая встреча с дизайнерами.

ФОТО: пресс-фото

One Wolf расширил сеть продажи своей одежды в Латвии, и теперь ее можно купить и в магазинах Moskito в т/ц Spice и Akropole, а также продолжает сотрудничество с сетью магазинов оптики, предлагая солнцезащитные очки дизайна One Wolf в более чем 70 магазинах в Латвии, Литве и Эстонии.

Sin on the Beach - бренд, основанный в 2012 году стилистом и дизайнером Анной Кустиковой. Бренд предлагает купальники и шарфы с авторскими принтами. В рамках грядущей RFW дизайнер представит выставку шарфов Sin on the Beach в салоне обуви и аксессуаров Bonbon Shoes.

Этой осенью RIGA FASHION WEEK пройдет с 29 октября по 2 ноября. Во время Недели моды состоятся показы коллекций одежды лучших латвийских модельеров и дизайнеров из других стран сезона весна-лето 2020, а также другие образовательные и развлекательные мероприятия.

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