Riga Fashion Week: объявлен состав участников 31-го сезона из Латвии

Традиционно завершающий день RFW откроет детский показ в этот раз от Aristocrat Kids, Baronessa и Rock and Mouse. С отдельными презентациями и перформансами в программе RFW примут участие Ksenia Danilova hats, Mareunrol's, One Wolf и Sin on the Beach. Пресс-служба RFW рассказывает о новостях и недавних достижениях этих латвийских модельеров.

ФОТО: пресс-фото

Amoralle продолжает активно завоевывать ближневосточный регион - платье марки украсило обложку летнего номера GRAZIA Middle East (июль-август).

К тому же Amoralle активно работает и в онлайн-среде, сотрудничая с более чем 20 успешными инфлюенсерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии.

ФОТО: пресс-фото

В этом году Anna Led расширила географию магазинов, где представлен бренд, и теперь он доступен в том числе и в Германии и Франции. А пальто и шелковое платье от Anna Led появятся в стайлинге ноябрьского номера VOGUE ITALIA.

ФОТО: пресс-фото

Весенне-летняя коллекция 2020года от Bergs Prive создана в сотрудничестве с узбекскими ткачами шелка.

Результат этой первой коллаборации отражен в коллекции, которая будет представлена на грядущей RIGA FASHION WEEK.

ФОТО: пресс-фото

Команда Katya Katya London решила сосредоточить весь свой потенциал в свадебной индустрии, поэтому впредь дизайнер будет создавать только свадебные коллекции. На этой Рижской неделе моды бренд представит новую линейку свадебных платьев с интересной и практичной концепцией - Silk by Katya Katya, состоящей из пяти платьев и пяти топов, из которых можно создать 20 разных образов для невесты.

ФОТО: пресс-фото

Совсем скоро MCouture отметит первый год со дня открытия своего фирменного магазина на улице Стрелниеку, 2а.

Этот бутик не только был признан магазином с самой интересной концепцией, но и успел полюбиться многим важным персонам, включая экс-первую леди, г-жу Вейоне. В этом году между двумя Рижскими неделями моды MCouture принял участие в одном из pop-up проектов в Лондоне.

ФОТО: пресс-фото

Бренд Natalija Jansone - один из самых долгих и постоянных участников RFW.

Кроме Риги в этом гожу дизайнер успела представить свою коллекцию в одном из шоурумов Нью-Йорка, на выставке Tranoi в Париже, а также в Милане.

ФОТО: пресс-фото

В этом октябре, аккурат перед RFW, бренд Nolo со своей новой коллекцией сезона весна-лето 2020 примет участие в шоуруме Шанхайской недели моды Shanghai Fashion Week Trunk Show.

Между тем в сентябре в Риге была представлена новая униформа персонала ресторана LIDO, созданная основателем и дизайнером бренда Nolo Викторией Йониене.

ФОТО: пресс-фото

Noname Atelier примет участие в Рижской Неделе моды во второй раз. Одежда бренда теперь доступна не только в Риге, но и в Вильнюсе, а скоро будет продаваться и в Москве.

ФОТО: пресс-фото