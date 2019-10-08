Riga Fashion Week: объявлен состав участников 31-го сезона из Латвии
В 31-й сессии Рижской недели моды, которая пройдет с 29 октября по 2 ноября, будут представлены коллекции сезона весна-лето 2020 от лучших латвийских дизайнеров. На большом подиуме RIGA FASHION WEEK свои коллекции покажут Amoralle, Anna Led, Bergs Prive, Katya Katya London, MCouture, Natalija Jansone, Nolo, Noname Atelier и дебютант этого сезона - Selina Keer.
Традиционно завершающий день RFW откроет детский показ в этот раз от Aristocrat Kids, Baronessa и Rock and Mouse. С отдельными презентациями и перформансами в программе RFW примут участие Ksenia Danilova hats, Mareunrol's, One Wolf и Sin on the Beach. Пресс-служба RFW рассказывает о новостях и недавних достижениях этих латвийских модельеров.
Amoralle продолжает активно завоевывать ближневосточный регион - платье марки украсило обложку летнего номера GRAZIA Middle East (июль-август).
К тому же Amoralle активно работает и в онлайн-среде, сотрудничая с более чем 20 успешными инфлюенсерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии.
В этом году Anna Led расширила географию магазинов, где представлен бренд, и теперь он доступен в том числе и в Германии и Франции. А пальто и шелковое платье от Anna Led появятся в стайлинге ноябрьского номера VOGUE ITALIA.
Весенне-летняя коллекция 2020года от Bergs Prive создана в сотрудничестве с узбекскими ткачами шелка.
Результат этой первой коллаборации отражен в коллекции, которая будет представлена на грядущей RIGA FASHION WEEK.
Команда Katya Katya London решила сосредоточить весь свой потенциал в свадебной индустрии, поэтому впредь дизайнер будет создавать только свадебные коллекции. На этой Рижской неделе моды бренд представит новую линейку свадебных платьев с интересной и практичной концепцией - Silk by Katya Katya, состоящей из пяти платьев и пяти топов, из которых можно создать 20 разных образов для невесты.
Совсем скоро MCouture отметит первый год со дня открытия своего фирменного магазина на улице Стрелниеку, 2а.
Этот бутик не только был признан магазином с самой интересной концепцией, но и успел полюбиться многим важным персонам, включая экс-первую леди, г-жу Вейоне. В этом году между двумя Рижскими неделями моды MCouture принял участие в одном из pop-up проектов в Лондоне.
Бренд Natalija Jansone - один из самых долгих и постоянных участников RFW.
Кроме Риги в этом гожу дизайнер успела представить свою коллекцию в одном из шоурумов Нью-Йорка, на выставке Tranoi в Париже, а также в Милане.
В этом октябре, аккурат перед RFW, бренд Nolo со своей новой коллекцией сезона весна-лето 2020 примет участие в шоуруме Шанхайской недели моды Shanghai Fashion Week Trunk Show.
Между тем в сентябре в Риге была представлена новая униформа персонала ресторана LIDO, созданная основателем и дизайнером бренда Nolo Викторией Йониене.
Noname Atelier примет участие в Рижской Неделе моды во второй раз. Одежда бренда теперь доступна не только в Риге, но и в Вильнюсе, а скоро будет продаваться и в Москве.
Латвийская марка Selina Keer - дебютант этого сезона. Романтичный минимализм и элегантность - это почерк и ДНК бренда. На большом подиуме RFW в Hanzas Perons Selina Keer представит свою капсульную коллекцию.
Одежду Aristocrat Kids для своих детей выбирают самые известные люди во всем мире. Например, в этом году певица Beyonce для своей дочери выбрала вечерний наряд от Aristocrat Kids, сделанный на заказ в Латвии для торжественного мероприятия Wearable Art Gala.
Команда бренда активно презентует коллекции заграницей: совсем недавно в Минске и на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. В той же Москве Aristocrat Kids был признан "Брендом детской моды Года".
Еще один новичок этого сезона - марка Baronessa, которую в 2017 году создала дизайнер Марта Берзкална.
На RFW Baronessa представит свою первую коллекцию детской модной одежды.
Бренд детской одежды Rock and Mouse успешно представил свою коллекцию на Лондонской неделе детской моды в сентябре этого года. В Riga Fashion Week примет участие уже во второй раз. В этой весенне-летней коллекции марка расширяет размерный ряд своих нарядов, которые теперь подойдут детям в возрасте до 10 лет.
Дизайнер Ксения Данилова, которая была признана «Прорывом Года в области моды 2018», создает эксклюзивные шляпы и впервые примет участие в Рижской неделе моды с отдельной презентацией коллекции шляп Ksenia Danilova hats в интерьерном салоне Imagehouse.
Один из самых известных заграницей модных проектов Латвии - дизайнерский дуэт MAREUNROL’S - с 10 октября по 8 декабря представит свою персональную выставку "MAREUNROL'S. Расширенная реальность" (MAREUNROL'S. Altered states of Fashion) в Музее декоративного искусства и дизайна.
На выставке будет представлена ретроспектива коллекций MAREUNROL'S, дополненная видеоматериалами, фотографиями, скульптурными элементами, а также специально созданной аудио инсталляцией. Во время Riga Fashion Week в Музее пройдет творческая встреча с дизайнерами.
One Wolf расширил сеть продажи своей одежды в Латвии, и теперь ее можно купить и в магазинах Moskito в т/ц Spice и Akropole, а также продолжает сотрудничество с сетью магазинов оптики, предлагая солнцезащитные очки дизайна One Wolf в более чем 70 магазинах в Латвии, Литве и Эстонии.
Sin on the Beach - бренд, основанный в 2012 году стилистом и дизайнером Анной Кустиковой. Бренд предлагает купальники и шарфы с авторскими принтами. В рамках грядущей RFW дизайнер представит выставку шарфов Sin on the Beach в салоне обуви и аксессуаров Bonbon Shoes.
Этой осенью RIGA FASHION WEEK пройдет с 29 октября по 2 ноября. Во время Недели моды состоятся показы коллекций одежды лучших латвийских модельеров и дизайнеров из других стран сезона весна-лето 2020, а также другие образовательные и развлекательные мероприятия.