За контрабанду наркотиков задержан надзиратель Управления мест заключения

СГД информирует, что против гражданина Латвии 1989 года рождения, который работает в Управлении мест заключения, начат уголовный процесс по факту контрабанды в почтовой посылке.

В сортировочном отделе Latvijas pasts в аэропорту в одной из посылок из Великобритании в сентябре этого года были обнаружены, возможно, наркотические вещества - масса растительного происхождения зелено-коричневого цвета и светлая кристаллическая масса.

Начат уголовный процесс. Изъятые вещества отдали на химическую экспертизу, которая подтвердила, что в посылке находятся марихуана и амфетамин.

В рамках уголовного процесса было задержано лицо, которое пришло за посылкой в отделение Latvijas pasts.

Проводя обыски по месту жительства задержанного, были изъяты несколько упаковок с, возможно, наркотическими веществами, начатая сигарета, в которой, возможно, находится марихуана, устройство для курения марихуаны, самодельная трубка и другие предметы для изготовления и употребления марихуаны.

Точное количество изъятых наркотических средств установит экспертиза.

К задержанному применена мера пресечения, не связанная с арестом.