Передача: после скандала с очередями в аэропорту "Рига" сотрудникам повысят зарплату

Министр сообщения Талис Линкайтс встретился с руководством аэропорта, чтобы обсудить длинные очереди, которые появились из-за нехватки сотрудников. Своё недовольство сложившейся ситуацией высказали в соцсетях многие посетители аэропорта.

"Здесь, возможно, неудачно совпало несколько обстоятельств: в настоящее время действительно заболело много работников и со второй стороны, сократилось число сотрудников, которые работали в летний сезон, поскольку у нас поток пассажиров уменьшается традиционно в зимние и осенние месяцы. Соответственно в эти дни образовались такие очереди", - пояснил Линкайтс.

В аэропорту LNT пояснили, что в понедельник и вторник больничный лист изъяли практически 40% сотрудников службы безопасности. Части из них в тот день выплатили премии за работу в летний сезон. После скандала с очередями и получения премии болеть продолжили только 25% сотрудников.

Суматоха с очередями из-за нехватки сотрудников вынудила руководство принять решение о новой системе оплаты. С понедельника до 5 евро в час будет увеличена зарплата младшим инспекторам авиационной безопасности. Также для работников отдела определена ежемесячная 10% премия за эффективность работы, при этом общая заработная плата для сотрудников службы безопасности увеличивается на 10%.

Руководитель аэропорта говорит, что разговоры о повышении оплаты труда подымались ранее.