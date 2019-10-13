Эксперты отрасли: розничная торговля в Балтии будет переживать заметные перемены

Если изучить, как изменились покупательские привычки за последний год, то заметны различия между странами Балтии.

Жители Латвии чаще, чем соседи, покупают товары местных производителей, а также больше фруктов, овощей и сезонных продуктов.

Это также соответствует торговым оценкам Maxima Latvija - более одной пятой или 21% содержимого продовольственной корзины жителей Латвии занимают фрукты и овощи.

Жители Литвы признают, что они все чаще отдают предпочтение более здоровым продуктам и обращают внимание на состав продуктов перед их покупкой.

Однако, согласно данным торговли, именно для литовцев чаще, чем для жителей других стран, характерны покупки нездоровых продуктов - более 20% содержимого продовольственной корзины в Литве составляют сладости и другие нездоровые продукты.

В Латвии они составляют 18%, а в Эстонии - 17%.

В свою очередь, эстонцы - сторонники практичного образа жизни и чаще, чем литовцы и латыши, покупают только предметы первой необходимости - это признали более 33% опрошенных. В Литве и Латвии такие составляют 20% и 15% соответственно.

Чтобы облегчить свои ежедневные заботы, эстонцы чаще покупают полуфабрикаты, которые ускоряют приготовление пищи. Это признают 15% опрошенных в Эстонии, что почти в два раза выше, чем в Латвии (7%) и Литве (8,5%).

Об обзоре отрасли "Компас розничной торговли Maxima":

"Компас розничной торговли Maxima" представляет собой обзор отрасли розничной торговли, в котором эксперты сети Maxima Latvija дали свою оценку ситуации в сфере розничной торговли и тенденциях ее развития в будущем.

В этом десятом по порядку обзоре область исследований была расширена до уровня Балтии и дополнена дискуссией экспертов о тенденциях развития сферы розничной торговли сегодня и в будущем.

Обзор основан на данных Maxima Latvija, c привлечением ведущих исследователей отрасли из центра исследования рынка и общественного мнения SKDS, а также использовании данных Центрального статистического управления и других источников.

Исследование проводилось в июле и августе 2019 года в трех странах Балтии при участии исследовательского центра SKDS. В нем приняли участие 1 005 жителей Латвии, 1 055 жителей Эстонии и 1 066 жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет.