Эксперты отрасли: розничная торговля в Балтии будет переживать заметные перемены

Темпы экономического роста, изменение количества жителей, их покупательских привычек и образа жизни, а также растущая роль новых технологий в отрасли существенно изменят розничную торговлю.
В то же время в центре внимания будет человек, поэтому в течение следующих лет мы будем наблюдать большую персонализацию услуг. Участникам рынка будет необходимо найти способ как приспособить бизнес-модели, чтобы предоставить клиентам индивидуальный опыт покупок, соответствующий их ритму жизни, возрасту и потребностям, прогнозируют эксперты Балтийских стран на отраслевой конференции "Розничная торговля сегодня и завтра".
Расширяя область исследований в масштабе всей Прибалтики, десятый обзор отрасли "Компас розничной торговли Maxima" проанализировал и сравнил покупательские привычки жителей Латвии, Литвы и Эстонии, сделав вывод, что, несмотря на схожие тенденции, есть и некоторые различия.
"Как в случае любых других привычек, изменение покупательских привычек общества - очень постепенный процесс. Анализируя данные Maxima Latvija, можно сделать вывод, что за последние пять лет содержание закупочных корзин населения существенно не изменилось.
Однако есть и положительные тенденции: во всех странах удельный вес овощей, ягод и фруктов немного увеличился, а потребление масел и соусов уменьшилось, что в целом указывает на актуальность здорового образа жизни.
Тот факт, что достаточно большая часть населения Балтии ежедневно покупает только товары первой необходимости, свидетельствует о еще одной тенденции - спонтанные покупки уступают место осознанным решениям и желанию получить максимально много за потраченные деньги.
В будущем это также может повлиять на подход розничных торговцев к обеспечению ориентированных на потребности каждого клиента, персонализированных предложений", - указывает Зане Кактиня, руководитель Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija.
Как свидетельствуют результаты опроса, жители Латвии и Эстонии чаще выбирают магазин в зависимости от его местоположения и удобства доступности, в то время как в Литве покупатели обращают больше внимания на цены и скидки.
Тем не менее, определяющим фактором при совершении ежедневных покупок для большинства (> 60%) всех жителей во всех трех странах является местонахождение магазина как можно ближе к дому или работе.
Основная часть ежедневных покупок во всех трех странах Балтии совершается в супермаркетах. Именно их выбирает большинство жителей - 73% в Латвии, 81% в Литве и 71% в Эстонии.
Однако, по сравнению с результатами исследования "Компас розничной торговли Maxima" 2017 года, популярность супермаркетов в Латвии снизилась на 4%, а популярность магазинов меньшего формата увеличилась на 8% - в 2017 году их выбирали 33%, а в 2019 году уже 41%.
В целом среди жителей Латвии гораздо больше, чем в других странах, ценятся магазины меньшего формата вблизи дома или работы.
"Экономия времени является одним из приоритетов сегодняшнего дня, поэтому все больше людей выбирают небольшие магазины по дороге домой или на работу. Переживают рост также крупные, технологически продвинутые продуктовые магазины в крупных торговых центрах.
В будущем ожидается, что покупки станут не единственной функцией, которую они обеспечат, превратившись в многофункциональные центры для отдыха, обучения, встреч с друзьями и знакомыми, чтобы покупатель выходил из магазина не только с купленными товарами, но и с ценным опытом", - отмечает Виктор Тройцин, коммерческий директор Maxima Latvija.
Если изучить, как изменились покупательские привычки за последний год, то заметны различия между странами Балтии.
Жители Латвии чаще, чем соседи, покупают товары местных производителей, а также больше фруктов, овощей и сезонных продуктов.
Это также соответствует торговым оценкам Maxima Latvija - более одной пятой или 21% содержимого продовольственной корзины жителей Латвии занимают фрукты и овощи.
Жители Литвы признают, что они все чаще отдают предпочтение более здоровым продуктам и обращают внимание на состав продуктов перед их покупкой.
Однако, согласно данным торговли, именно для литовцев чаще, чем для жителей других стран, характерны покупки нездоровых продуктов - более 20% содержимого продовольственной корзины в Литве составляют сладости и другие нездоровые продукты.
В Латвии они составляют 18%, а в Эстонии - 17%.
В свою очередь, эстонцы - сторонники практичного образа жизни и чаще, чем литовцы и латыши, покупают только предметы первой необходимости - это признали более 33% опрошенных. В Литве и Латвии такие составляют 20% и 15% соответственно.
Чтобы облегчить свои ежедневные заботы, эстонцы чаще покупают полуфабрикаты, которые ускоряют приготовление пищи. Это признают 15% опрошенных в Эстонии, что почти в два раза выше, чем в Латвии (7%) и Литве (8,5%).
Об обзоре отрасли "Компас розничной торговли Maxima":
"Компас розничной торговли Maxima" представляет собой обзор отрасли розничной торговли, в котором эксперты сети Maxima Latvija дали свою оценку ситуации в сфере розничной торговли и тенденциях ее развития в будущем.
В этом десятом по порядку обзоре область исследований была расширена до уровня Балтии и дополнена дискуссией экспертов о тенденциях развития сферы розничной торговли сегодня и в будущем.
Обзор основан на данных Maxima Latvija, c привлечением ведущих исследователей отрасли из центра исследования рынка и общественного мнения SKDS, а также использовании данных Центрального статистического управления и других источников.
Исследование проводилось в июле и августе 2019 года в трех странах Балтии при участии исследовательского центра SKDS. В нем приняли участие 1 005 жителей Латвии, 1 055 жителей Эстонии и 1 066 жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет.