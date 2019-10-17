"Косметические средства неизвестного происхождения": между Maxima и Keune разразился настоящий конфликт

Maxima Latvija получила неоднозначно оцениваемые призывы от производителя косметических продуктов Keune и его представителя в Латвии прекратить торговлю косметической продукцией Keune по дружественной для покупателей цене. По мнению Maxima, это ставит под угрозу возможности покупателей выбирать продукты по лучшим ценам, поэтому Maxima Latvija рассматривает возможность обратиться в Совет по конкуренции и правоохранительные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети Maxima.
Для организуемого Maxima Latvija "Фестиваля красоты" предприятие выбрало косметические продукты Keune, которые были закуплены у официального дистрибьютора Keune в Литве и предложены клиентам Maxima Latvija по особо выгодной цене.
Официальный дистрибьютор бренда Keune в Латвии, который не обеспечил поставку продуктов, развернул в социальных сетях кампанию по поводу предложения Maxima Latvija на "Фестивале красоты", вводящую общественность в заблуждение, утверждая, что Maxima Latvija торгует косметическими средствами неизвестного происхождения, используя товарный знак Keune, то есть, возможно, подделками. Это распространение ложной и вводящей в заблуждение информации, которая дискредитирует имя Maxima Latvija в глазах клиентов и партнеров, сказали в пресс-службе торговой сети. Утверждение о том, что только приобретенная у одного коммерсанта продукция может быть признана оригинальной и качественной, является попыткой ограничить конкуренцию, уменьшая возможности выбора для латвийских потребителей.
"Бренд Keune популярен среди жителей Латвии, и, чтобы сделать его доступным для более широких кругов жителей, Maxima Latvija обратилась к партнерам в Литве с предложением о поставках продукции бренда Keune, приглашая к сотрудничеству на "Фестивале красоты", который проходит в магазинах Maxima Latvija до 23 октября. В рамках фестиваля покупателям предоставлена возможность ознакомиться с разнообразным ассортиментом косметических брендов и приобрести их продукцию по доступным ценам. Не будучи в состоянии предложить конкурентоспособные цены, официальный представитель Keune в Латвии вместо предложения конкурентоспособных цен начал вводящую покупателей в заблуждение кампанию, распространяя ложную информацию, чтобы удержать покупателей от приобретения предлагаемых в магазинах “Maxima Latvija” косметических продуктов, таким образом действуя вопреки интересам покупателей и принципам добросовестной рыночной конкуренции", - заявил член правления Maxima Latvija Виктор Троицын.
Согласно информации Maxima, представители бренда Keune указали, что предлагаемая на организованном Maxima Latvija "Фестивале красоты" косметика бренда продается по слишком низкой цене. Это в свою очередь вызывает опасения по поводу возможного запрещенного соглашения между распространителем продукции Keune и производителем, чтобы регулировать уровень цен, что, вопреки интересам покупателей, искусственно делает этот продукт дороже.
"Нашим приоритетом является покупатель. Мы призываем Orange Cosmetic - официального дистрибьютора бренда Keune в Латвии - разъяснить свои действия, так как они не в состоянии распознать оригинальную продукцию производителя, и извиниться перед латвийским обществом. Ради интересов своих покупателей мы готовы обратиться в ответственные органы, в том числе в суд", - указал В. Троицын.
В свою очередь руководитель компании Orange Cosmetic в Латвии, отвечающий за подлинность товаров, Роберт Зушманис заявил агентству LETA, что в публичном пространстве прозвучала неполная информация - предприятие в своих соцсетях разместило информативные сообщения, в которых было упомянуто то, что ни Keune, ни производитель продукции не знают конкретного происхождения партии товаров Maxima Latvija, потому не берёт на себя ответственность за качество и безопасность использования.
Зушманис утверждает, что на просьбу пояснить происхождение продукции Maxima Latvija ответили, что товары были куплены у официального распространителя Keune, однако эта информация не соответствует правде, так как упомянутое торговой сетью Maxima Latvija предприятие не является официальным распространителем в Литве. Таким образом, наклейки на упаковках партии товара содержат информацию, вводящую потребителей в заблуждение.
В то же время он отмечает, что Orange Cosmetic не заявляет, что продукция, которую предлагает Maxima Latvija может быть подделкой. Однако так, как Maxima Latvija отказалась раскрыть дальнейшую цепь поставки товаров компании ответственной за распространение и подлинность бренда Keune, на основании ответа Maxima Latvija нет возможности сделать вывод об истинном происхождении продукта, и Orange Cosmetic не несет никакой ответственности за безопасное использование товара.
Зушманис сказал, что не видит оснований отзывать публикацию Orange Cosmetic, так как по мнению предприятия она не содержит информацию, которая может повлиять на репутацию Maxima Latvija.
Maxima Latvija – сеть магазинов розничной торговли продуктами питания, включающая 168 магазинов в Латвии: 130 магазинов формата X, 24 – формата XX, семь – формата XXX, а также шесть магазинов Maxima Express. Предприятие входит в состав холдинговой компании Maxima Grupe, имеющей крупнейшую в Балтии сеть магазинов розничной торговли и крупнейшего в Балтии работодателя с более чем 30 000 работников в пяти странах (Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Болгарии).