"Косметические средства неизвестного происхождения": между Maxima и Keune разразился настоящий конфликт

Для организуемого Maxima Latvija "Фестиваля красоты" предприятие выбрало косметические продукты Keune, которые были закуплены у официального дистрибьютора Keune в Литве и предложены клиентам Maxima Latvija по особо выгодной цене.

Официальный дистрибьютор бренда Keune в Латвии, который не обеспечил поставку продуктов, развернул в социальных сетях кампанию по поводу предложения Maxima Latvija на "Фестивале красоты", вводящую общественность в заблуждение, утверждая, что Maxima Latvija торгует косметическими средствами неизвестного происхождения, используя товарный знак Keune, то есть, возможно, подделками. Это распространение ложной и вводящей в заблуждение информации, которая дискредитирует имя Maxima Latvija в глазах клиентов и партнеров, сказали в пресс-службе торговой сети. Утверждение о том, что только приобретенная у одного коммерсанта продукция может быть признана оригинальной и качественной, является попыткой ограничить конкуренцию, уменьшая возможности выбора для латвийских потребителей.

"Бренд Keune популярен среди жителей Латвии, и, чтобы сделать его доступным для более широких кругов жителей, Maxima Latvija обратилась к партнерам в Литве с предложением о поставках продукции бренда Keune, приглашая к сотрудничеству на "Фестивале красоты", который проходит в магазинах Maxima Latvija до 23 октября. В рамках фестиваля покупателям предоставлена возможность ознакомиться с разнообразным ассортиментом косметических брендов и приобрести их продукцию по доступным ценам. Не будучи в состоянии предложить конкурентоспособные цены, официальный представитель Keune в Латвии вместо предложения конкурентоспособных цен начал вводящую покупателей в заблуждение кампанию, распространяя ложную информацию, чтобы удержать покупателей от приобретения предлагаемых в магазинах “Maxima Latvija” косметических продуктов, таким образом действуя вопреки интересам покупателей и принципам добросовестной рыночной конкуренции", - заявил член правления Maxima Latvija Виктор Троицын.

Согласно информации Maxima, представители бренда Keune указали, что предлагаемая на организованном Maxima Latvija "Фестивале красоты" косметика бренда продается по слишком низкой цене. Это в свою очередь вызывает опасения по поводу возможного запрещенного соглашения между распространителем продукции Keune и производителем, чтобы регулировать уровень цен, что, вопреки интересам покупателей, искусственно делает этот продукт дороже.

"Нашим приоритетом является покупатель. Мы призываем Orange Cosmetic - официального дистрибьютора бренда Keune в Латвии - разъяснить свои действия, так как они не в состоянии распознать оригинальную продукцию производителя, и извиниться перед латвийским обществом. Ради интересов своих покупателей мы готовы обратиться в ответственные органы, в том числе в суд", - указал В. Троицын.