В Агенскалнсе поймали наркодилера с 40 граммами метамфетамина

Полицейские получили информацию о жители Агенскалнса, который, возможно, связан с торговлей наркотическими веществами. 9 октября сотрудники земгальского участка Госполиции Риги, работники специального батальона и кинолог со служебной собакой явились по месту жительства этого мужчины, чтобы провести следственные мероприятия.
Во время обыска подозреваемый признал, что наркотики спрятаны в коридоре квартиры. На место их хранения указала и служебная собака. В квартире были изъяты несколько упаковок с наркотическим веществом. Предварительные результаты экспертизы свидетельствуют, что изъяты примерно 40,6 граммов метамфетамина.
Там же в квартире был задержан и мужчина 1964 года рождения, который ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. У полиции есть подозрения, что и сейчас он хранил наркотические вещества с целью продажи.
Начат уголовный процесс. За неразрешенное приобретение и хранение наркотических веществ с целью реализации, если это сделано с наркотиками в большом объеме, грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее.
Полиция призывает жителей сообщать о местах торговли наркотиками, написав заявление в ближайшем участке полиции или с помощью портала Latvija.lv.