Не все победители чековой лотереи обратились за выигрышем; деньги вернутся в бюджет

В первом розыгрыше чековой лотереи приняли участие более 100 тысяч жителей, но с каждым последующим розыгрышем число участников снижается. Сейчас количество участников на 23% меньше, чем в первом розыгрыше.

В Службе госдоходов рассказали, что число поданных чеков по-прежнему превышает миллион, и это означает, что в среднем каждый участник в месяц регистрирует 18 чеков. Упомянуто также, что больше шансов выиграть в лотерею у чеков за услуги.

Согласно данным СГД, в июле и августе больше всего из выигрышных чеков были чеки Maxima, Rimi, Lido, Latvijas pasts и McDonald's. Остальные чеки шли из самоуправлений, предприятий питания, баров, аптек, салонов красоты, учреждений здравоохранения и т.д.

Четыре победителя в течение 30 дней так и не обратились, чтобы получить 100 евро.

"Если они не обращаются вовремя, то деньги остаются в бюджете", - рассказала передаче представитель СГД Эвита Тейце-Мамая. Один человек просрочил 14-дневный срок, чтобы подтвердить участие в годовом розыгрыше. В свою очередь в двух других случаях выигрыши не будут выплачены, так как вместо чека был зарегистрирован так называемый пречек.

СГД продолжает анализировать полученные чеки. Представитель службы рассказала, что "пока что все проходит в таком условном формате пилотного проекта, первые тематические проверки состоялись и они принесли плоды - действительно есть кассовые аппараты, не соответствующие техническим требованиям. Были случаи, когда указанное в декларациях не соответствует тому, что есть на самом деле".