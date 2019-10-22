Конституционный суд возбудил дело по поводу гарантированного минимального дохода

Дело возбуждено по заявлению омбудсмена Юриса Янсонса, который указал, что установленный Кабинетом министров уровень ГМД не соответствует принципам социально ответственного государства, не обеспечивает защиту человеческого достоинства и не выполняет вытекающего из 109-й статьи Конституции обязанности государства предоставлять своим жителям необходимую социальную помощь.

Как заявил омбудсмен, в настоящее время уровень ГМД недостаточен даже для удовлетворения основных потребностей, поэтому не может обеспечить достойный уровень жизни.

Конституционный суд призвал Кабинет министров до 23 декабря этого года подать разъяснения по заявлению омбудсмена с изложением фактических обстоятельств дела и юридическое обоснование.

Срок подготовки дела к рассмотрению - 21 марта 2020 года. Решение о форме и дате процесса рассмотрения суд примет после подготовки дела.

Как ранее сообщила руководитель отдела коммуникации и международного сотрудничества Бюро омбудсмена Рута Силиня, омбудсмен в своем заявлении подчеркнул, что еще в апреле направил правительству письмо с просьбой до 12 июня установить уровень ГМД, который соответствовал бы Конституции.

В письме Янсонс указал, что, согласно статистике Министерства благосостояния, в 2017 году пособие для обеспечения уровня ГМД получали 25 823 человека (15 962 семьи), из них 5 953 ребенка, 3 659 инвалидов и 2 997 пенсионеров.

В свою очередь в 2018 году пособие для обеспечения уровня ГМД получали 20 878 человек (13 659 семей), в том числе 4 316 детей, 3407 инвалидов и 2 986 пенсионеров, поэтому омбудсмен пришел к выводу, что около половины получателей пособий по ГМД являются социально уязвимыми лицами.