Ср, 23.10.2019
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Под Павилостой невменяемая дочь зарезала свою мать

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В минувший вторник, 15 октября, прокурор Лиепайской прокуратуры передала суду дело медицинского характера для применения принудительных мер жительнице Павилостского края за убийство матери. Отмечается, что виновная недееспособна. 

1 июля 2019 года обвиняемая у себя дома в Вергалской волости Павилостского края под наплывом злости один раз ударила свою мать ножом в область грудной клетки. Женщина умера от ранения. 

В ходе досудебного уголовного процесса выяснилось, что женщина совершило преступление в состоянии невменеяемости. По этой причине прокурор приняла решение об отправлении уголовного дела в Курземский районный суд для применения принудительных мер медицинского характера. 

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