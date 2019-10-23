Под Павилостой невменяемая дочь зарезала свою мать

В минувший вторник, 15 октября, прокурор Лиепайской прокуратуры передала суду дело медицинского характера для применения принудительных мер жительнице Павилостского края за убийство матери. Отмечается, что виновная недееспособна.
1 июля 2019 года обвиняемая у себя дома в Вергалской волости Павилостского края под наплывом злости один раз ударила свою мать ножом в область грудной клетки. Женщина умера от ранения.
В ходе досудебного уголовного процесса выяснилось, что женщина совершило преступление в состоянии невменеяемости. По этой причине прокурор приняла решение об отправлении уголовного дела в Курземский районный суд для применения принудительных мер медицинского характера.