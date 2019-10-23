Служба финансовой разведки заморозила миллионы преступно нажитых средств

Это в 2,8 раза или на 137,5 млн евро больше, чем годом ранее.

С начала года также заморожено шесть объектов недвижимости и издано 24 распоряжения о замораживании финансовых инструментов.

От субъектов закона о борьбе с легализацией преступно нажитых средств СФР получила 3968 сообщений о подозрительных сделках и 21 627 сообщений о необычных сделках. Годом ранее их количество составляло соответственно 5390 и 17 458 сообщений.

Также получено 10 сообщений о предположительном финансировании терроризма и распространения оружия массового поражения.

За девять месяцев СФР передала правоохранительным органам 153 материала для дополнительного расследования, что на 12% больше, чем годом ранее. В 88 случаях начаты уголовные процессы, в том числе 55% составляют процессы о легализации преступно нажитых средств.

По данным СФР, самые распространенные в Латвии преступления, требующие последующей легализации средств, - это преступления в налоговой сфере, народном хозяйстве, а также мошенничество и взяточничество (налоговые преступления).

В первой половине 2019 года начато 33 уголовных дела о недекларировании наличных денег при провозе через границу.