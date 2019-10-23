Dzintars ищет инвестора и планирует строительство нового производства. СГД бьет тревогу

В то же время Служба госдоходов подчеркивает, что компания слишком долго не выполняет обещаний по выплате своих налоговых задолженностей.

Налоговая задолженность производителя косметики АО Dzintars по сравнению с январем 2019 года удвоилась, поэтому главный обеспеченный кредитор предприятия - Служба государственных доходов (СГД) - не согласовал изменения в плане правовой защиты предприятия, рассказал агентству LETA представитель СГД Андрей Вайварс.

В январе 2017 года, когда был начат процесс правовой защиты Dzintars, его долг перед государством составлял 3,46 млн евро, а сейчас он увеличился до 6,82 млн евро.

"Большую часть этого долга составляют не выплаченные социальные взносы, а это означает, что под угрозой социальные гарантии работников", - сказал Вайварс.

Он добавил, что руководство предприятия несколько раз обещало выплатить долги, но не сделало этого.

Его представитель Кристиан Пуданс сообщил, что, рассмотрев план мер в рамках процесса правовой защиты с точки зрения своих критериев, Altum их согласовал.

В то же время член правления и финансовый директор Dzintars Дагния Майке отметила, что компания выполнила свое домашнее задание и вместе с продажей здания планировала избавиться от долгов размером в 11 миллионов евро. Историческое здание завода планируется продать за 10,9 миллионов евро, передает Latvijas Radio.

"Производство работает в прежнем режиме. Мы продолжаем производить, продавать. Бренд Dzintars никуда не исчезает, торговые марки и все патенты в качестве нематериальной собственности принадлежат [истинному выгодоприобретателю компании] Илье Герчикову.

Самое главное - это продажа производственного здания старого типа. Нам оно больше не требуется в таком объеме. Мы планируем пережить этот этап, или арендуя помещения, или построив новый завод, привлекая инвестора, который выказал желание вложиться. Возможно, будет построено новое производство", - подчеркнула Майке.

Она отметила, что инвестор из-за границы, но более детальной информации не раскрыла.

"Пока единственная информация в том, что есть новый инвестор, который хочет с нами работать, делать новую компанию, сотрудничество. Пока такой сценарий", - сказала она.

Майке подтвердила, что компания планирует строить новое, более компактное производство здесь в Риге. Более подробных комментариев пока нет.

В свою очередь Председатель правления Латвийской ассоциации производителей косметики Иева Плауде-Релингере отметила Latvijas Radio, что с точки зрения бизнеса, самая большая ценность компании - это торговые марки и лицензии. На данный момент на рынке ЕС много фабрик, которые захотят получить заказы и производить косметику с таким известным брендом. Неплатежеспособность и поиск нового владельца могут быть быстрым и эффективным решением для затянувшихся проблем компании.

Контекст:

Пардаугавский суд Риги 5 ноября рассмотрит заявление администратора неплатежеспособности Dzintars Марека Дикcа об объявлении предприятия неплатежеспособным.

Представитель суда Виктория Межанце сообщила, что дело о процессе правовой защиты компании находится в суде с 17 октября 2016 года, а заявление о признании предприятия неплатежеспособным было получено 21 октября этого года.

В свою очередь Дикс сообщил, что поправки к плану процесса правовой защиты Dzintars не были одобрены кредиторами, поэтому администратор подал в суд заявление о начале процесса неплатежеспособности.

Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.