Dzintars ищет инвестора и планирует строительство нового производства. СГД бьет тревогу

После заявления администратора неплатежеспособности Марека Дика об объявлении производителя косметики АО Dzintars неплатежеспособным компания вовсе не планирует прекращать свою деятельность - даже наоборот, она продолжит осуществлять задуманный ранее план по продаже старого здания завода советских времен, чтобы получить достаточное количество средств для покрытия долгов, сообщает новостная служба Latvijas Radio.
В то же время Служба госдоходов подчеркивает, что компания слишком долго не выполняет обещаний по выплате своих налоговых задолженностей.
Налоговый долг Dzintars с 2017 года удвоился
Налоговая задолженность производителя косметики АО Dzintars по сравнению с январем 2019 года удвоилась, поэтому главный обеспеченный кредитор предприятия - Служба государственных доходов (СГД) - не согласовал изменения в плане правовой защиты предприятия, рассказал агентству LETA представитель СГД Андрей Вайварс.
В январе 2017 года, когда был начат процесс правовой защиты Dzintars, его долг перед государством составлял 3,46 млн евро, а сейчас он увеличился до 6,82 млн евро.
"Большую часть этого долга составляют не выплаченные социальные взносы, а это означает, что под угрозой социальные гарантии работников", - сказал Вайварс.
Он добавил, что руководство предприятия несколько раз обещало выплатить долги, но не сделало этого.
Отметим, что вторым обеспеченным кредитором Dzintars является учреждение финансового развития Altum.
Его представитель Кристиан Пуданс сообщил, что, рассмотрев план мер в рамках процесса правовой защиты с точки зрения своих критериев, Altum их согласовал.
Суммы требований Altum к предприятию, согласно договору, конфиденциальны, сказал Пуданс.
Компания не планирует прекращать деятельность
В то же время член правления и финансовый директор Dzintars Дагния Майке отметила, что компания выполнила свое домашнее задание и вместе с продажей здания планировала избавиться от долгов размером в 11 миллионов евро. Историческое здание завода планируется продать за 10,9 миллионов евро, передает Latvijas Radio.
"Производство работает в прежнем режиме. Мы продолжаем производить, продавать. Бренд Dzintars никуда не исчезает, торговые марки и все патенты в качестве нематериальной собственности принадлежат [истинному выгодоприобретателю компании] Илье Герчикову.
Самое главное - это продажа производственного здания старого типа. Нам оно больше не требуется в таком объеме. Мы планируем пережить этот этап, или арендуя помещения, или построив новый завод, привлекая инвестора, который выказал желание вложиться. Возможно, будет построено новое производство", - подчеркнула Майке.
Она отметила, что инвестор из-за границы, но более детальной информации не раскрыла.
"Пока единственная информация в том, что есть новый инвестор, который хочет с нами работать, делать новую компанию, сотрудничество. Пока такой сценарий", - сказала она.
Майке подтвердила, что компания планирует строить новое, более компактное производство здесь в Риге. Более подробных комментариев пока нет.
В свою очередь Председатель правления Латвийской ассоциации производителей косметики Иева Плауде-Релингере отметила Latvijas Radio, что с точки зрения бизнеса, самая большая ценность компании - это торговые марки и лицензии. На данный момент на рынке ЕС много фабрик, которые захотят получить заказы и производить косметику с таким известным брендом. Неплатежеспособность и поиск нового владельца могут быть быстрым и эффективным решением для затянувшихся проблем компании.
Контекст:
Пардаугавский суд Риги 5 ноября рассмотрит заявление администратора неплатежеспособности Dzintars Марека Дикcа об объявлении предприятия неплатежеспособным.
Представитель суда Виктория Межанце сообщила, что дело о процессе правовой защиты компании находится в суде с 17 октября 2016 года, а заявление о признании предприятия неплатежеспособным было получено 21 октября этого года.
В свою очередь Дикс сообщил, что поправки к плану процесса правовой защиты Dzintars не были одобрены кредиторами, поэтому администратор подал в суд заявление о начале процесса неплатежеспособности.
Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.