5 секретиков, чтобы мужчина хотел вас - и только вас!

Сколько у вас романов за плечами? Не приходилось ли вам чувствовать, что вы буквально отпугиваете мужчин? И чем больше вы стараетесь им понравиться, тем хуже получается...

Что же сделать, чтобы выглядеть в глазах мужчин более привлекательной и желанной? Как заставить их влюбляться и желать только вас?

Звучит, конечно, как в сказке, но поверьте - без всяких волшебных палочек и магических камней вы сможете привлечь и удержать внимание любого мужчины. Итак, вот что для этоо нужно…

1. Удовлетворять эмоциональные потребности мужчин

Многие женщины почему-то полагают, что мужчины чуть ли не бесчувственные животные, которым "нужно только одно". Если бы они знали, как ошибаются! И за эту ошибку очень дорого платят - мужчины попросту сбегают от них. Причина одна: они не чувствуют, что их эмоциональные потребности кого-то волнуют.

Итак, начнем с того, чего хотят мужчины. В первую очередь - чтобы вы оценили их достоинства.

Каждый мужчина хочет быть кормильцем, защитником и одновременно - охотником. Если вы сумеете дать ему понять, что цените это - считайте, что достигли своей цели.

А вот если начнете изображать из себя сильную и независимую женщину, которая и сама в состоянии прокормить и защитить себя в случае чего - оттолкнете потенциального партнера. А если еще и помешаете ему в желании добиться вашего расположения (высмеивая или преднамеренно не реагируя) - он от вас немедленно сбежит.

Дело в том, что подобное поведение мужчины расценивают как сигнал, что они вам не интересны.

А зачем тратить силы и время попусту, если всегда найдется другая женщина, которая по достоинству оценит их старания?

2. Жить своими интересами и увлечениями

Многие женщины почему-то думают, что если забросят все и посвятят себя только отношениям, то привяжут мужчину навсегда. Это еще одна огромная ошибка!

Да, вы можете печь каждый вечер пирожки со смородиной и сдувать с партнера пылинки, но станет ли он после этого желать вас еще больше? Наоборот,

любимая, с которой можно поговорить только о новом рецепте рагу или ценах на картошку в этом году, вызывает смертельную скуку. А еще - бешеный испуг.

От таких - "Как Скажешь, Дорогой" - мужчины бегут как от огня.

Живите той жизнью, которой жили прежде. Встречайтесь с друзьями (даже если они не нравятся вашему партнеру), посещайте курсы иностранного языка или клуб любителей вязания. Вы не должны стыдиться или отказываться от того, что вам интересно и важно. Иначе превратитесь в скучную клушу, вызывающую только одно желание - сбежать.

3. Будьте женственны и пользуйтесь этой силой