5 секретиков, чтобы мужчина хотел вас - и только вас!
Вы сможете привлечь и удержать внимание любого мужчины без всяких волшебных палочек и магических камней. Для этого нужно другое...
Сколько у вас романов за плечами? Не приходилось ли вам чувствовать, что вы буквально отпугиваете мужчин? И чем больше вы стараетесь им понравиться, тем хуже получается...
Что же сделать, чтобы выглядеть в глазах мужчин более привлекательной и желанной? Как заставить их влюбляться и желать только вас?
Звучит, конечно, как в сказке, но поверьте - без всяких волшебных палочек и магических камней вы сможете привлечь и удержать внимание любого мужчины. Итак, вот что для этоо нужно…
1. Удовлетворять эмоциональные потребности мужчин
Многие женщины почему-то полагают, что мужчины чуть ли не бесчувственные животные, которым "нужно только одно". Если бы они знали, как ошибаются! И за эту ошибку очень дорого платят - мужчины попросту сбегают от них. Причина одна: они не чувствуют, что их эмоциональные потребности кого-то волнуют.
Итак, начнем с того, чего хотят мужчины. В первую очередь - чтобы вы оценили их достоинства.
Каждый мужчина хочет быть кормильцем, защитником и одновременно - охотником. Если вы сумеете дать ему понять, что цените это - считайте, что достигли своей цели.
А вот если начнете изображать из себя сильную и независимую женщину, которая и сама в состоянии прокормить и защитить себя в случае чего - оттолкнете потенциального партнера. А если еще и помешаете ему в желании добиться вашего расположения (высмеивая или преднамеренно не реагируя) - он от вас немедленно сбежит.
Дело в том, что подобное поведение мужчины расценивают как сигнал, что они вам не интересны.
А зачем тратить силы и время попусту, если всегда найдется другая женщина, которая по достоинству оценит их старания?
2. Жить своими интересами и увлечениями
Многие женщины почему-то думают, что если забросят все и посвятят себя только отношениям, то привяжут мужчину навсегда. Это еще одна огромная ошибка!
Да, вы можете печь каждый вечер пирожки со смородиной и сдувать с партнера пылинки, но станет ли он после этого желать вас еще больше? Наоборот,
любимая, с которой можно поговорить только о новом рецепте рагу или ценах на картошку в этом году, вызывает смертельную скуку. А еще - бешеный испуг.
От таких - "Как Скажешь, Дорогой" - мужчины бегут как от огня.
Живите той жизнью, которой жили прежде. Встречайтесь с друзьями (даже если они не нравятся вашему партнеру), посещайте курсы иностранного языка или клуб любителей вязания. Вы не должны стыдиться или отказываться от того, что вам интересно и важно. Иначе превратитесь в скучную клушу, вызывающую только одно желание - сбежать.
3. Будьте женственны и пользуйтесь этой силой
Многие женщины зачем-то устраивают целые сражения для того, чтобы продемонстрировать, что они намного "круче" мужчин. Хорошенько подумайте: вы действительно хотите играть роль "мужчины" в отношениях? Быть командиром и лидером всегда и при любых условиях? Тогда зачем вам партнер?! Понимаете,
подобное поведение выглядит в глазах парня более чем странным. Он четко понимает, что ему нет места в вашей жизни. Ведь вы - "сама себе мужчина", грубо говоря.
Зачем примерять доспехи и изображать из себя воина? Ведь у девушки существует более мощное оружие - ее женственность. Пользуйтесь этой силой! С помощью нежности, ласки и заботы вы можете горы свернуть, не то что влюбить в себя мужчину!
4. Цените и любите себя
Прежде чем стать желанной для кого-то, следует полюбить себя. Если не уважаете и не цените себя, то как, по-вашему, к вам будут относиться остальные?
Вы великолепны и заслуживаете великолепного мужчину, который будет любить и хотеть только вас! Повторяйте эти слова как мантру - обязательно сработает!
Если вы будете уверены, что заслуживаете такого человека - он также поверит в это. Начнете сомневаться - и ваша неуверенность немедленно передастся ему. А значит - он будет выискивать в вас недостатки и изъяны, чтобы со временем под любым удобным предлогом исчезнуть.
Мужчина хочет обладать женщиной, которая лучше всех. А кто, если не вы, может убедить его в этом? Так что действуйте!
5. Флиртуйте, дразните, экспериментируйте!
Отношения - это работа. Каждый день и на всю жизнь. Если пустить все на самотек - они превратятся в скучную и серую обязаловку. Вроде бы вы вместе, а все уже было и все надоело.
Это вовсе не означает, что вы разлюбили друг друга или ваш мужчина нашел другую. Это значит лишь то, что вы перестали флиртовать, шутить, смеяться.
Сколько бы вы ни были вместе - не забывайте поддерживать огонь в отношениях. Пробуйте новые способы и приемы, наблюдайте, как это влияет на вашего мужчину.
Придумывайте свидания в необычных местах, готовьте милые сюрпризы. Смешите, удивляйте, держите интригу!
Это очень здорово и весело! У каждой счастливой женщины свой секрет, как оставаться всегда желанной! Так что ищите свой способ!
Абсолютно не важно, насколько вы красивы, удивительны и замечательны. Если не научитесь правильно общаться с мужчиной - он все равно сбежит.
К той, которая будет удовлетворять его эмоциональные потребности! К той, которая будет жить своими интересами и увлечениями! К той, которая будет ценить его, и рядом с которой он будет чувствовать себя кормильцем, защитником и охотником! К той, которая будет женственной и будет любить себя!
Так почему бы вам не стать для него такой женщиной с первой встречи? У вас все получится!
Подготовлено по материалам Клубер.