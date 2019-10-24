Цинк, селен и калий: какое значение для организма они имеют?

О роли этих минеральных веществ и тех продуктах, с которыми их можно получить, рассказывает фармацевт Илзе Приедниеце.

Минеральные вещества - для полноценного функционирования организма

Фармацевт поясняет, что минеральные вещества - это неорганические элементы, необходимые для полноценного развития организма. Организм человека получает минеральные вещества с питанием и частично с водой.

Сбалансированное, здоровое и разнообразное питание полностью обеспечивает здоровый организм необходимыми ему минеральными веществами,

однако при дефиците отдельных минеральных веществ дополнительно рекомендуется принимать пищевые добавки или медикаменты.

В зависимости от содержания минеральных веществ в организме они подразделяются на макроэлементы (среднее содержание превышает 50 мг на кг массы тела) и микроэлементы (среднее содержание - менее 50 мг на кг массы тела).

Несмотря на сравнительно невысокое содержание минеральных веществ и микроэлементов в организме человека, для нормальной жизнедеятельности организма они очень важны.

Кроме того, минеральные вещества выводятся из организма с потом, поэтому при длительном интенсивном потоотделении нужно получать гораздо больше минеральных веществ (особенно спортсменам и лицам, выполняющим физическую работу).

Цинк - для укрепления иммунитета

Оптимальное содержание цинка в организме укрепляет иммунитет человека, предохраняет от простуды и заболеваний верхних дыхательных путей.

Цинк имеет большое значение для восстановительных клеточных процессов, заживления ран, а также для здоровья глаз, волос, ногтей и кожи.

Помимо этого, цинк является важным элементом как для женского, так и для мужского репродуктивного здоровья. Мужчинам цинк помогает поддерживать оптимальный уровень тестостерона и отвечает за либидо, в свою очередь, женщинам достаточное количество цинка может помочь в коррекции нарушений менструального цикла, кроме того, он очень важен для нормального течения беременности.

Рекомендуемая суточная доза цинка для взрослых составляет 14 мг, лучше всего ее получать с сыром, зерновыми, бобовыми, орехами и грибами.

Значительный удельный вес цинка присутствует и в таких продуктах как лук, красный перец, свекла, морковь, картофель, яблоки и черная смородина.

"О нехватке цинка свидетельствуют частые простуды,ухудшение зрения, интенсивное выпадение волос, длительное заживление ран, ломкость ногтей, сухая кожа и потеря аппетита", – рассказывает И. Приедниеце.

Селен - для правильной работы щитовидной железы

Рекомендуемая суточная доза селена для взрослого человека составляет всего 0,06 мг. Фармацевт указывает на то, что, несмотря на незначительное содержание этого элемента, он имеет большое значение для поддержания иммунной системы человека и защиты клеток от окислительного стресса. Кроме того, селен обеспечивает полноценное функционирование щитовидной железы, поскольку

способствует работе фермента, отвечающего за конвертацию основного гормона щитовидной железы в биологически активную форму.

Та, в свою очередь, воздействует на обмен веществ и функции всех органов. При достаточном содержании селена в организме щитовидная железа работает надлежащим образом и производит корректно функционирующие селенопротеины. Таким образом, организм получает помощь в поддержании скорости обмена веществ на должном уровне и в производстве необходимого количества энергии, способной обеспечить важнейшие функции каждой клетки.

Важнейшие источники селена – молоко, свинина, яйца, рыба и овощи, в свою очередь, о недостатке селена чаще всего свидетельствуют проблемы с волосами, ногтями, избыточным весом, за которыми следуют нарушения работы иммунной системы и других систем организма.

Калий - для сердца и нервной системы

Взрослому человеку в течение суток желательно получать 4000 мг калия, который регулирует осмотическое давление, оптимально проводит нервные импульсы и способствует нормальной сердечной деятельности.

О недостатке калия в организме свидетельствуют длительная общая слабость и недомогание, замедленный или нерегулярный пульс, проблемы с артериальным давлением, плохой аппетит и нарушения сна.

Самые частые причины нехватки калия - это повышенная физическая нагрузка, высокий уровень стресса, неполноценное питание.

Недостаток этого макроэлемента в организме также могут вызвать диарея, рвота или прием мочегонных препаратов, чрезмерное употребление кофе или алкоголя.

Калий в большом количестве присутствует в шпинате, картофеле, черносливе, бобовых, тыкве, капусте, томатах, черной смородине, дыне, киви и бананах.

Фармацевт призывает с наступлением прохладной погоды вовремя заботиться об укреплении иммунитета, включая в рацион полноценные, богатые витаминами и минеральными веществами продукты, а также не забывать про регулярные физические нагрузки и качественный сон.