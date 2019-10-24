ЦСУ: латвийские компании все чаще используют соцсети

По данным ЦСУ, в начале 2019 года 99% латвийских компаний пользовались интернетом, а у 64,2% был собственный веб-сайт. Собственный сайт был у 94,1% крупных, 86,1% средних и 59% малых предприятий.

В свою очередь в 2009 году только 42,1% предприятий в Латвии имели собственный веб-сайт.

Как и десять лет назад, большая часть компаний, у которых есть собственный веб-сайт, работают в секторе информационно-коммуникационных услуг (92%) и размещения туристов (84,2%).

Данные также показывают, что 23,8% компаний, имеющих веб-сайт, анализируют действия пользователей сайта с целью рекламы и повышения уровня удовлетворенности клиентов.

По данным ЦСУ, 40,9% предприятий используют социальные сети. Из них 74,5% составляют большие, 49,9% - средние и 38,2% - малые компании.

В 2017 году социальные сети использовали 30% компаний, в 2013 году - 15,4%. По сравнению с 2017 годом использование социальных сетей наиболее существенно выросло на малых предприятиях (на 11,3 процентного пункта), а на средних и крупных предприятиях - на 8,6 и 8 процентных пунктов соответственно.

39,7% предприятий используют такие социальные сети, как Facebook, Draugiem, LinkedIn и другие. Сайты обмена мультимедийным контентом - Instagram, YouTube, Flickr - используют 16,4%, блоги или сайты микроблогов (Twitter, WordPress) - 10,3% компаний.

Наименьшее число (3,7%) компаний используют такие инструменты, как MediaWiki, Confluence и SharePoint.