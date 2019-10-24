ЦСУ: латвийские компании все чаще используют соцсети

Латвийские предприятия все чаще используют социальные сети, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) со ссылкой на ежегодный опрос об использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на предприятиях.
По данным ЦСУ, в начале 2019 года 99% латвийских компаний пользовались интернетом, а у 64,2% был собственный веб-сайт. Собственный сайт был у 94,1% крупных, 86,1% средних и 59% малых предприятий.
В свою очередь в 2009 году только 42,1% предприятий в Латвии имели собственный веб-сайт.
Как и десять лет назад, большая часть компаний, у которых есть собственный веб-сайт, работают в секторе информационно-коммуникационных услуг (92%) и размещения туристов (84,2%).
Данные также показывают, что 23,8% компаний, имеющих веб-сайт, анализируют действия пользователей сайта с целью рекламы и повышения уровня удовлетворенности клиентов.
По данным ЦСУ, 40,9% предприятий используют социальные сети. Из них 74,5% составляют большие, 49,9% - средние и 38,2% - малые компании.
В 2017 году социальные сети использовали 30% компаний, в 2013 году - 15,4%. По сравнению с 2017 годом использование социальных сетей наиболее существенно выросло на малых предприятиях (на 11,3 процентного пункта), а на средних и крупных предприятиях - на 8,6 и 8 процентных пунктов соответственно.
39,7% предприятий используют такие социальные сети, как Facebook, Draugiem, LinkedIn и другие. Сайты обмена мультимедийным контентом - Instagram, YouTube, Flickr - используют 16,4%, блоги или сайты микроблогов (Twitter, WordPress) - 10,3% компаний.
Наименьшее число (3,7%) компаний используют такие инструменты, как MediaWiki, Confluence и SharePoint.
Как и в предыдущие годы, компании чаще всего используют социальные сети для популяризации своих услуг и продуктов (37,9%), получения информации о мнениях и отзывах клиентов или для ответов на вопросы клиентов (26,4%), для поиска сотрудников (23, 2%). Реже - для вовлечения клиентов в разработку и улучшение товаров или услуг (16,2%), сотрудничества с деловыми партнерами или другими организациями (14,8%), а также для содействия обмену мнениями или знаниями внутри компании (12,1%).