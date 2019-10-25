Дело Latvenergo: Ливанович и Мелько доставлены в места лишения свободы, а Цветков задержан

Как сообщалось, на прошлой неделе вступил в силу приговор суда, в соответствии с которым по одному из уголовных дел Latvenergo о взяточничестве к реальному лишению свободы были приговорены бывший вице-президент Latvenergo Айгар Мелько, бывший производственный директор Гунар Цветков и руководитель предприятия Energy Consulting Андрей Ливанович.

Мелько был приговорен к к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения с запретом занимать должности члена правления в государственных и муниципальных предприятиях на три года и шесть месяцев. Цветков получил три года и шесть месяцев тюрьмы с аналогичным запретом на три года, такое же наказание установлено Ливановичу.

Прокурор Марис Лея сообщил агентству LETA, что постановление Верховного суда завершило один этап дела Latvenergo и обвиняемые получили соответствующие наказания. Также он выразил надежду, что обвиняемые не будут уклоняться от отбывания наказания.

Мелько и Ливанович обвиняются также по основному делу Latvenergo, которое в настоящее время рассматривает суд Видземского предместья Риги. Следующее заседание суда по этому делу запланировано на 4 ноября.

Согласно обвинительному заключению, взяточничество происходило в 2007-2010 годах. Взятка представителям Latvenergo была дана за то, чтобы в конкурсе Latvenergo по реконструкции гидроагрегатов Плявиньской ГЭС лучшим было признано предложение предприятия Alstom Power Sweden AB. Общая сумма взяток составила 627,1 тыс. евро.