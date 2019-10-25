Дело Latvenergo: Ливанович и Мелько доставлены в места лишения свободы, а Цветков задержан

Осужденные по одному из уголовных дел Latvenergo о взяточничестве Айгар Мелько и Андрей Ливанович доставлены в места лишения свободы, а третий осужденный - Гунар Цветков - задержан и также вскоре будет доставлен в тюрьму для отбытия наказания, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Как сообщалось, на прошлой неделе вступил в силу приговор суда, в соответствии с которым по одному из уголовных дел Latvenergo о взяточничестве к реальному лишению свободы были приговорены бывший вице-президент Latvenergo Айгар Мелько, бывший производственный директор Гунар Цветков и руководитель предприятия Energy Consulting Андрей Ливанович.
Мелько был приговорен к к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения с запретом занимать должности члена правления в государственных и муниципальных предприятиях на три года и шесть месяцев. Цветков получил три года и шесть месяцев тюрьмы с аналогичным запретом на три года, такое же наказание установлено Ливановичу.
Прокурор Марис Лея сообщил агентству LETA, что постановление Верховного суда завершило один этап дела Latvenergo и обвиняемые получили соответствующие наказания. Также он выразил надежду, что обвиняемые не будут уклоняться от отбывания наказания.
Мелько и Ливанович обвиняются также по основному делу Latvenergo, которое в настоящее время рассматривает суд Видземского предместья Риги. Следующее заседание суда по этому делу запланировано на 4 ноября.
Согласно обвинительному заключению, взяточничество происходило в 2007-2010 годах. Взятка представителям Latvenergo была дана за то, чтобы в конкурсе Latvenergo по реконструкции гидроагрегатов Плявиньской ГЭС лучшим было признано предложение предприятия Alstom Power Sweden AB. Общая сумма взяток составила 627,1 тыс. евро.
Дело должностных лиц Latvenergo Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало в 2010 году. Осенью 2012 года KNAB попросило прокуратуру привлечь к уголовной ответственности в общей сложности 17 человек.