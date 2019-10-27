Вс, 27.10.2019
За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях. Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

Из фондов ЕС в первом полугодии нецелесообразно истрачено 2,1 млн евро

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP PHOTO / DENIS CHARLET

В первом полугодии из фондов ЕС нецелесообразно истрачено 2,1 млн евро, свидетельствует подготовленный Министерством финансов доклад. 

В первом полугодии выявлено 188 несоответствий. 

Наиболее частым видом нарушений остаются нарушения норм, регулирующих закупки и конкуренцию- в денежном выражении это 62% всех несоответствий или 1,3 млн евро. Чаще всего нарушения связаны с искусственным разделением работ, услуг или поставок.

Второй распространенный вид нарушений - подозрения в мошенничестве или организованной преступности, что составляет 21% всех нарушений, в денежном выражении- 435,4 тыс. евро.

Минфин отмечает также,что 65% всех выявленных в первом полугодии несоответствий констатировано в проектах самоуправлений, в том числе крупнейшее, на сумму 556,6 тыс евро - в одном из проектов в Елгавском крае. 

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