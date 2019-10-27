Из фондов ЕС в первом полугодии нецелесообразно истрачено 2,1 млн евро

В первом полугодии выявлено 188 несоответствий.

Наиболее частым видом нарушений остаются нарушения норм, регулирующих закупки и конкуренцию- в денежном выражении это 62% всех несоответствий или 1,3 млн евро. Чаще всего нарушения связаны с искусственным разделением работ, услуг или поставок.

Второй распространенный вид нарушений - подозрения в мошенничестве или организованной преступности, что составляет 21% всех нарушений, в денежном выражении- 435,4 тыс. евро.