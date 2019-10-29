В США случайно выпустили из тюрьмы осужденного пожизненно насильника

31-летний Тони Мунос-Мендес находился в тюрьме за изнасилование и домогательство к детям с апреля 2015 года.

Однако в пятницу в результате ошибки он из тюрьмы был освобожден, сообщил департамент мест заключения штата Джорджия.

В данный момент не известно, как эта ошибка была допущена, и когда заметили, что осужденный освобожден необоснованно.