Вт, 29.10.2019
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В США случайно выпустили из тюрьмы осужденного пожизненно насильника

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

В штате Джорджия, США, в результате ошибки из тюрьмы был освобожден насильник, осужденный пожизненно. Сейчас власти штата пытаются выяснить местонахождение освобожденного преступника, сообщает CNN.

31-летний Тони Мунос-Мендес находился в тюрьме за изнасилование и домогательство к детям с апреля 2015 года.

Однако в пятницу в результате ошибки он из тюрьмы был освобожден, сообщил департамент мест заключения штата Джорджия.

В данный момент не известно, как эта ошибка была допущена, и когда заметили, что осужденный освобожден необоснованно.

Поисками Муноса-Мендеса занимается департамент мест заключения штата и специалисты Служба маршалов США.

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