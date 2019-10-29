В США случайно выпустили из тюрьмы осужденного пожизненно насильника

В штате Джорджия, США, в результате ошибки из тюрьмы был освобожден насильник, осужденный пожизненно. Сейчас власти штата пытаются выяснить местонахождение освобожденного преступника, сообщает CNN.
31-летний Тони Мунос-Мендес находился в тюрьме за изнасилование и домогательство к детям с апреля 2015 года.
Однако в пятницу в результате ошибки он из тюрьмы был освобожден, сообщил департамент мест заключения штата Джорджия.
В данный момент не известно, как эта ошибка была допущена, и когда заметили, что осужденный освобожден необоснованно.
Поисками Муноса-Мендеса занимается департамент мест заключения штата и специалисты Служба маршалов США.