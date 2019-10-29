Компания Olainfarm обратилась в полицию об убытках в размере нескольких миллионов евро

Чтобы проверить хозяйственную деятельность прежнего руководства и обоснованность затрат на маркетинг, Olainfarm привлекло независимого международного ревизора.

В ходе ревизии констатировано, что бывшие должностные лица Olainfarm в начале 2017 года заключили от имени предприятия сделку с зарегистрированной на Кипре компанией Banestar Management Limited, в результате которой предприятию причинен многомиллионный ущерб.

Olainfarm в связи с упомянутым фактом обратилось в Госполицию с просьбой признать его потерпевшим. Также ведется расчет убытков, возникших по вине прежнего руководства.

В данный момент считается, что он составил 26 млн евро. Подозрительные сделки заключались в период со 1 января 2017 года по 4 апреля 2019 года.