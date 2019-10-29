Вт, 29.10.2019
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Компания Olainfarm обратилась в полицию об убытках в размере нескольких миллионов евро

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Латвийское предприятие по производству лекарств АО Olainfarm обратилось в Госполицию с заявлением о причиненных ему убытках в размере нескольких миллионов евро, говорится в сообщении предприятия бирже Nasdaq Riga.

Чтобы проверить хозяйственную деятельность прежнего руководства и обоснованность затрат на маркетинг, Olainfarm привлекло независимого международного ревизора. 

В ходе ревизии констатировано, что бывшие должностные лица Olainfarm в начале 2017 года заключили от имени предприятия сделку с зарегистрированной на Кипре компанией Banestar Management Limited, в результате которой предприятию причинен многомиллионный ущерб. 

Olainfarm в связи с упомянутым фактом обратилось в Госполицию с просьбой признать его потерпевшим. Также ведется расчет убытков, возникших по вине прежнего руководства.

В данный момент считается, что он составил 26 млн евро. Подозрительные сделки заключались в период со 1 января 2017 года по 4 апреля 2019 года. 

Olainfarm обратилось в полицию и по факту выплаты компенсаций уволившимся работникам, размер которых составляет от 42 тысяч до 144 тысяч евро. 

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