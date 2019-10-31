Diena: Dzintars пытался выжить "за счет ностальгии"

В последние годы о самом Dzintars говорили, что вместо того, чтобы активно искать выход на рынок западных стран, компания слишком много внимания уделяла рынкам бывшего СССР или, проще говоря, пытался выжить "за счет ностальгии".

Несмотря на то, что вышеупомянутые проблемы конкретного производителя косметики в контексте латвийской экономики следует рассматривать как отдельный случай, а не как общую систему, нельзя сказать, что конкурентоспособность предприятий в Латвии находится на хорошем уровне.