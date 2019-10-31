Diena: Dzintars пытался выжить "за счет ностальгии"

Новости о финансовых трудностях известного производителя косметики Dzintars, известного еще со времен СССР, могут побудить многих задаться вопросом, насколько вообще конкурентоспособен латвийский бизнес и насколько успешно он может развиваться в условиях рыночной экономики, пишет Diena.
В последние годы о самом Dzintars говорили, что вместо того, чтобы активно искать выход на рынок западных стран, компания слишком много внимания уделяла рынкам бывшего СССР или, проще говоря, пытался выжить "за счет ностальгии".
Несмотря на то, что вышеупомянутые проблемы конкретного производителя косметики в контексте латвийской экономики следует рассматривать как отдельный случай, а не как общую систему, нельзя сказать, что конкурентоспособность предприятий в Латвии находится на хорошем уровне.
Основная проблема заключается в том, что в экономике преобладают отрасли с низкой добавленной стоимостью, что является основным препятствием для общего процветания страны.