"Я оказалась на краю пропасти": экс-супруга Светлакова впервые прокомментировала развод
Бывшая жена известного российского шоумена, актера и юмориста Сергея Светлакова Юлия сегодня счастлива в новом браке, но ей понадобилось время, чтобы прийти в себя после расставания.
Напомним, молодые люди познакомились в студенческие годы, когда Светлаков еще не был знаменит. Влюбленные поженились и вместе переехали в Москву, а в 2008 году у них родилась дочь Анастасия. И уже тогда в семье возникли первые проблемы.
Сергей и Юлия развелись в 2012 году после 12 лет брака.
Тогда они никак не комментировали причины разрыва, отметив лишь, что смогли сохранить дружеские отношения ради дочки.
Со временем и Сергей, и Юлия наладили каждый свою личную жизнь. Светлаков через год снова женился, а его экс-супруга обрела счастье чуть позже - 2017 году она вышла замуж за бизнесмена Владимира Васильева и взяла его фамилию.
У Сергея во втором браке родились двое сыновей, но при этом он не забывает и о своей старшей наследнице.
Сегодня Юлия наслаждается жизнью - у нее собственный магазин украшений, она много путешествует и учится на психолога.
И, видимо, настало время спокойно проанализировать свою жизнь и отношения с первым мужем, причем сделать это публично - а вдруг кому-то поможет?
"Изменения в моей жизни начались еще тогда, когда я по собственной инициативе ''закрыла дверь'' предыдущего брака. Я об этом никогда не писала, потому что это было слишком личным. Мои внутренние правила не позволяли мне этого сделать.
Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить и измениться самой.
Я выбрала первое", - написала Юлия в своем Instagram.
Следующие несколько лет были, по ее словам, особенно сложными - она пыталась понять, чем хочет заниматься, искала источники вдохновения. Чтобы наглядно показать произошедшие с ней в итоге перемены, свой пост Юлия сопроводила коллажем из фотографий, по которым видно, что она заметно постройнела и стала более уверенной в себе.
"И та, и другая женщины - это я. Вот только начинка и содержание у каждой свое. Кто-то выбирает разные способы прийти к себе настоящему, я же выбрала психотерапию,
в которую искренне верю и которую выбрала в качестве своей дальнейшей профессии. Сейчас я прохожу обучение и уже работаю в рамках психологического консультирования", - отметила экс-супруга шоумена.
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Друзья, всем привет! Начну с того, что в моей жизни произошли некоторые изменения. Вернее мои изменения начались еще тогда, когда я, по собственной инициативе, закрыла дверь предыдущего брака. Я об этом никогда не писала, потому что это было слишком личным и мои внутренние правила не позволяли мне этого сделать. Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить и измениться самой. И я выбрала первое. Далее последовал сложный период в плане становления и понимания себя, через трудности и препятствия, через боль, радость и множество других чувств. Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник. Две фотографии, которые я вам представила наглядное тому подтверждение. И та и другая женщины-это я. Вот только начинка и содержание у каждой свое) Кто-то выбирает разные способы прийти к себе настоящему, я же выбрала психотерапию, в которую искренне верю и которую выбрала своей дальнейшей профессией. Сейчас я прохожу обучение психотерапии и уже работаю в рамках психологического консультирования. И здесь, на своей страничке, буду делиться своими знаниями и видением мира, которые возможно и вам помогут сделать первый шаг навстречу себе☀️ . . . . . #психология#психолог#психологконсультант#психологмосква#психологонлайн#жизнь#саморазвитие#любовь#психологияотношений#мотивация#счастье#здоровье#осознанность#psychology#psy#psychologist