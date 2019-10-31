"Я оказалась на краю пропасти": экс-супруга Светлакова впервые прокомментировала развод

Напомним, молодые люди познакомились в студенческие годы, когда Светлаков еще не был знаменит. Влюбленные поженились и вместе переехали в Москву, а в 2008 году у них родилась дочь Анастасия. И уже тогда в семье возникли первые проблемы.

Сергей и Юлия развелись в 2012 году после 12 лет брака.

Тогда они никак не комментировали причины разрыва, отметив лишь, что смогли сохранить дружеские отношения ради дочки.

Со временем и Сергей, и Юлия наладили каждый свою личную жизнь. Светлаков через год снова женился, а его экс-супруга обрела счастье чуть позже - 2017 году она вышла замуж за бизнесмена Владимира Васильева и взяла его фамилию.

У Сергея во втором браке родились двое сыновей, но при этом он не забывает и о своей старшей наследнице.

Сегодня Юлия наслаждается жизнью - у нее собственный магазин украшений, она много путешествует и учится на психолога.

И, видимо, настало время спокойно проанализировать свою жизнь и отношения с первым мужем, причем сделать это публично - а вдруг кому-то поможет?

"Изменения в моей жизни начались еще тогда, когда я по собственной инициативе ''закрыла дверь'' предыдущего брака. Я об этом никогда не писала, потому что это было слишком личным. Мои внутренние правила не позволяли мне этого сделать.

Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить и измениться самой.

Я выбрала первое", - написала Юлия в своем Instagram.

Следующие несколько лет были, по ее словам, особенно сложными - она пыталась понять, чем хочет заниматься, искала источники вдохновения. Чтобы наглядно показать произошедшие с ней в итоге перемены, свой пост Юлия сопроводила коллажем из фотографий, по которым видно, что она заметно постройнела и стала более уверенной в себе.

"И та, и другая женщины - это я. Вот только начинка и содержание у каждой свое. Кто-то выбирает разные способы прийти к себе настоящему, я же выбрала психотерапию,