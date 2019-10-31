Владелец обрушившегося дома на ул. Лачплеша предлагает некоторым арендаторам по 1000 евро

В Рижской думе сегодня было созвано собрание ответственных представителей для обсуждения ситуации с домом на Лачплеша, 123B, и возможностях поддержки его жильцов.

Руководитель строительного управления Риги Ингус Вирцавс подтвердил уже ранее сказанное о том, что дом не годится для проживания людей. Хозяину дома поручено до 24 января принять меры по устранению опасности, в противном случае к нему будут применены санкции.

Представители департамента собственности Рижской думы сообщили, что 8 ноября будет рассмотрен вопрос о применении повышенной ставки налога к этому зданию.

На собрание пришли также примерно 30 жильцов дома, которые не скрывали своего возмущения. Явился и представитель владельцев здания, который затем ушел, заметив присутствие жильцов и журналистов.

Как сообщил мэр Риги Олег Буров, компенсация в размере 1000 евро предлагается тем, кто имеет бессрочные договоры аренды - 14 арендаторам. В здании 30 квартир и 60 арендаторов.

Руководитель департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате призвала жильцов обращаться в социальную службу за пособиями. Лицо может получить пособие в размере минимальной зарплаты (430 евро), семья - в размере двух минимальных зарплат. Также можно получить отдельные бытовые предметы, пока нет доступа в квартиры в обрушившемся доме. До сих пор заявки на пособия подали 20 человек.

Можно также становиться в очередь на жилплощадь, но этот процесс обычно занимает годы.

Жильцы выражали возмущение тем, что в их квартирах нет отопления, вещи портятся, также в дом, видимо, уже проникали злоумышленники, так как окна выбиты, а решетки сняты. Люди не могут взять свои документы, многие "оказались на улице, в чем были".

Представители Рижской думы заявили, что доступ в квартиры нужно организовать при посредничестве полиции, и призвали обращаться в полицейский участок на ул. Гоголя.

Как сообщалось ранее, здание в Риге на улице Лачплеша, 123B, в котором 12 октября обрушился потолок на одном из этажей, непригодно для проживания.