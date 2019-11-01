FKTK призывает связанные с Olainfarm стороны не вредить репутации латвийского рынка капитала

Комиссия указывает, что правление и совет Olainfarm должны действовать в интересах предприятия и всех его акционеров, в том числе обеспечивая равное отношение к ним. Члены совета в выполнении своих обязанностей не должны подчиняться указаниям конкретного акционера, пусть даже он голосовал за них.

Сегодня, 1 ноября, созваны два внеочередных собраний акционеров Olainfarm, которые должны внести изменения в состав совета. Первое собрание в 11 часов созвано по инициативе акционеров, представляющих 42,56% капитала Olainfarm, и рассмотрит вопрос об отзыве членов совета. Предполагается, что работу в совете продолжат Янис Букс и Андрей Савельев, а назначены в него будут Ирина Малыгина. Ника Савельева и Валентина Аднреева. При этом из совета будут исключены Гундар Берзиньш, Карлис Крастиньш и Харалдс Велмерс. Также планируется принять решение о подаче иска против членов совета Olainfarm, работавших до 1 апреля 2019 года (по данным Firmas.lv, это Павел Ребенок, Мартиньш Криекис, Дайна Сирлака и Ирина Малыгина).