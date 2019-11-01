"Динамо" на последних минутах потерпело поражение от "Сочи"

Счёт в матче открыли "динамовцы" - на 12-й минуте после броска Кристофера Берглунда от синей линии Кристап Сотниекс подставил клюшку и забил гол.

В самом начале второго периода хозяевам удалось сравнять счёт. Рижане заработали удаление и Роберт Розен восстановил равновесие в матче. До перерыва рижане ещё дважды играли вчетвером, но ворота Александра Салака удалось сохранить нетронутыми.

Первое численное большинство в матче рижане получили только на 8-й минуте третьего периода, но этим никак не воспользовались. Хозяева владели инициативой и на 11-й минуте Розен молниеносным броском вывел "Сочи" вперёд, оформив дубль.

За 4 минуты до конца основного времени Оскар Бартулис броском от синей линии снова сравнял счёт, но радость рижан продлилась всего несколько минут. За 31 секунду до финальной сирены Розен сделал хет-трик и принёс победу сочинцам.